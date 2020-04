Bilić: Mamić je stvorio Dinamo, Srbiji i BiH fali hrvatski naboj

Brončani Vatreni iz 1998., nekadašnji izbornik hrvatske reprezentacije, čovjek koji je u A repku gurnuo Modrića, Ćorluku i Eduarda, a danas trener engleskog West Bromwich Albiona - Slaven Bilić (51), dao je ponoćni live Facebook intervju BiH kolegi Sabahudinu Topalbećireviću.

POGLEDAJTE VIDEO: SLAVEN BILIĆ

Objavljuje Sabahudin Topalbecirevic u Srijeda, 15. travnja 2020.

O mirovanju engleskog nogometa zbog pandemija korona virusa Bilić kaže:

- Kad oni kažu sredinom šestog, to znači da to neće bit do sredine šestog. Oni se nadaju da će do tada ovo sve popustiti, ali nitko ne zna kad će se završiti. No, tendencija je da se sezona završi.

Život u karanteni ispunio je slušanjem i sviranjem glazbe.

- Malo kod kuće sviram gitaru. To je nekad spas, kad si sam pa zasviraš djeci i prođe vrijeme. A malo se i napreduje kako se ima vremena.

O svom posrnulom Hajduku priča ovako:

- Ima klubova koji mnogo znače gradu i regiji, a Hajduk je nešto više. Ima takvih klubova, ali Hajduk je način života. To je Napoli, to je Leeds, osjetio sam to, to su giganti. Imaju priliku sa Stanićem i Tudorom nešto napraviti, ali do kad budu imali uteg Dinama da dogodine nešto moraju, to je gotovo nemoguća misija. Oni moraju biti koncentrirani na sebe da prema Rijeci i Osijeku naprave razliku kakvu Dinamo ima prema njima... A onda mogu još korak naprijed.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Hrvatska je bila treća na svijetu, igrala finale zadnjeg Mundijala. BiH i Srbija uvijek su pune velikih imena, ali nikada i rezultata na hrvatskoj razini...

- Srbija i BiH imaju kvalitetu, već generacijama imaju igrače koji igraju u najvećim europskim klubovima, ali nisu kao mi, nemaju rezultate kao Hrvatska. Ne znam zašto, ali očigledno im nedostaje naboj koji mi Hrvati sigurno imamo.

Tema je bio i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić (60).

- Zdravko je napravio Dinamo uspješnim, on je najzaslužniji za tu razliku prema Hajduku. Kad pogledamo sve te igrače koji su stvoreni kroz Dinamo... On je jedan nevjerojatan menadžer i šef kluba. Naravno da su ove druge stvari jako negativne, ako su istina. Dok sam vodio reprezentaciju imao sam jako korektan odnos s njim - rekao je Slaven Bilić.

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA