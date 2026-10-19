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USKORO NOVI POPIS

Bilić mijenja Dalićevu tradiciju

Piše Luka Tunjić,
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Bilić mijenja Dalićevu tradiciju
Split: Reakcije Slavena Bilića na utakmici Hrvatska - Španjolska | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Pred 'vatrenima' su završni dvoboji Lige nacija protiv Engleske i Češke, a Slaven Bilić priprema novi popis. Izbornik će pritom povući drukčiji potez od svog prethodnika

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Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji preostale su još dvije utakmice u ovogodišnjoj grupnoj fazi Lige nacija, a "vatreni” blizu su potvrde trećeg mjesta. Momčad Slavena Bilića 12. studenog gostuje kod Engleske na Wembleyju, a tri dana poslije na osječkoj Opus Areni dočekuje Češku. 

Prije završnih dvoboja izbornika čeka sastavljanje popisa, no ovaj put navijači će, čini se, na imena reprezentativaca čekati nešto dulje. U ponedjeljak, 26. listopada, istječe rok za prijavu igrača za nadolazeći ciklus. Zlatko Dalić popis je redovito objavljivao istoga dana, ali Bilić, prema pisanju Dražena Antolića iz Sportskih novosti, ima drukčiji plan.

Split: Reakcije Slavena Bilića na utakmici Hrvatska - Španjolska
Split: Reakcije Slavena Bilića na utakmici Hrvatska - Španjolska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

HNS će Uefi u predviđenom roku dostaviti širi popis s otprilike 35 imena, dok će javnost na konačan izbor od 23 do 26 igrača pričekati još sedam do deset dana. Kao mogući datum objave spominje se 6. studenog, petak, šest dana prije gostovanja u Londonu.

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Hrvatska je u prva četiri kola osvojila tri boda, a jedinu pobjedu ostvarila je na gostovanju kod Češke. Uslijedila su dva poraza od Španjolske i jedan od Engleske, pa "vatreni” završnicu skupine dočekuju na trećem mjestu, iza Španjolaca s maksimalnih 12 bodova i Engleza s devet. Češka je posljednja, zasad bez osvojenog boda.

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