Bilić: Modrić me nazvao prije ključne utakmice kvalifikacija i zamolio da učinim jednu stvar

Dokazali smo da možemo. Treba biti iskren i reći da Hrvatska nikad neće biti među glavnim favoritima, ali to je i dobro jer nemaš pritisak na leđima. Naši igrači znaju kako igrati turnire i to je nešto što ne možeš kupiti, započeo je za Sofascore bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić.

Izabranici Zlatka Dalića treniraju na Rujevici prije odlaska u Njemačku na Europsko prvenstvo, a nakon srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. te bronce na Svjetskom prvenstvu 2022. godine, mnogi ipak ne vide 'vatrene' u borbi za medalju.

Statistika Slavena Bilića na Euru 1996.

- Hrvatska me podsjeća na Real Madrid. Ne mislim na taktiku i način na koji igraju. Ali čak i kada gube, užitak ih je gledati jer nikad ne izgledaju kao da su u nevolji. Nema panike! Znaju da su već bili u takvim situacijama, znaju da će se vratiti i čekaju svoje prilike. Imaju stabilnost bez obzira što se događa u utakmici - objasnio je Bilić.

Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić igrao je prvi Euro još 2008. godine i to pod Slavenom Bilićem koji se sjeća prvih riječi danas 'motoru kraljeva'.

- Bilo je to u Beču uoči otvaranja protiv Austrije. U to vrijeme su Xavi i Iniesta bili referentne točke za vrhunske veznjake. Rekao sam mu: ‘Ne mislim da si ti bolji od njih, ali na njihovoj si razini, oni sigurno nisu bolji od tebe.’ I na toj utakmici je zabio već u četvrtoj minuti iz kaznenog udarca - objasnio je Bilić pa se osvrnuo na mogućnost da je ovo posljednje Modrićevo prvenstvo:

- Ne bih se baš kladio, nikad ne znate s Lukom - rekao je.

Ali to nije bilo sve, već se Bilić prisjetio anegdote s Modrićem usred kvalifikacija za ovaj Euro.

Zagreb: Luka Modri? ?etvrti put osvojio nogometnog Oscara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Imam jednog igrača ovdje u Saudijskoj Arabiji, armenski reprezentativac Lucas Zelarayán. Hrvatska je bila u istoj skupini s Armenijom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. I nakon što smo izgubili od Walesa i Turske, više nismo ovisili sami o sebi i trebala nam je pomoć Armenije, da ne izgubi od Walesa. Luka me nazvao uoči tih utakmica i kaže mi ‘Šefe, možete li reći Lucasu da da sve od sebe protiv Walesa?’ Možete li zamisliti njegovu motivaciju da čak i tada, uz sve klupske obaveze, nađe prostora u svojoj glavi, razmišlja o Hrvatskoj i nazove nekoga da zamoli nešto svog igrača? On je potpuno unutra! I to je nešto što ne nalaziš ovih dana...

Rasplelo se savršeno po "vatrene", Armenija je remizirala s Walesom 1-1, a upravo je Zelaryán bio strijelac. Hrvatska je tako opet imala sve u svojim rukama i pobjedama nad Latvijom i Armenijom osvojila drugo mjesto za izravan plasman u Njemačku.