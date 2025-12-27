Smail Prevljak (30) ljetos je došao u Istru i postao nositelj momčadi, a tijekom bogate karijere igrao je i u Salzburgu gdje mu je suigrač bio Erling Haaland. 'Odmah se vidjelo da će postati svjetska zvijezda, bio je baš pojava', priča nam Prevljak
SMAIL PREVLJAK PLUS+
Nova zvijezda HNL-a za 24sata: 'Haalandu ću poslati dres Istre, a 'vatreni' mi je vjenčani kum'
Čitanje članka: 7 min
Rijetko koji nogometaš u karijeri doživi da mu suparnički navijači skandiraju. Za takvu počast moraš izvesti čaroliju, napraviti nešto unikatno i teško ponovljivo, a to je uspio ove jeseni izvesti napadač Istre Smail Prevljak (30). Bila je to izvedba za povijest u pobjedi protiv Osijeka (5-1), zabio je tri gola i dvaput asistirao, a takav učinak, otkako je HNL-a, imali su samo Goran Vlaović i Ivica Olić.
