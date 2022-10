Bilić nakon sjajnog debija: O tome sanjaš prije utakmice

Sjajan debi imao je Slaven Bilić na klupi Watforda. Njegov novi klub s 4-0 deklasirao je Stoke i Bilić je očekivano bio presretan.

- To je početak iz snova. Velika pobjeda za nas. Četiri gola, koja su zabili napadači. To je ono o čemu se sanja prije utakmice - rekao je bivši hrvatski izbornik.

- Nećemo se sada zaletjeti jer smo pobijedili, ali ovo je plan koji želimo slijediti. Ovo je obrazac. Ovo je sjajan primjer onoga što bismo trebali učiniti.

Utakmica je prema jednosmjernoj ulici išla već od 12. minute kada je Sarr zabio za 1-0. Za novi gol čekali smo do 64. minute kada je pogodio Sema. I tu se Stoke totalno raspao. Davis je u 78. minuti povisio na 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Bayo.

Iako je Watford slabije ušao u sezonu, proklamirani cilj i daje ostaje povratak u Premier ligu. Bilić je odlično krenuo iako će reći...

- Trebali bismo pokušati poboljšati ovo. Htjeli smo nešto na čemu možemo graditi i to smo pokazali. Želim da igramo tako i sa samopouzdanjem. To nije uvijek lako jer imate publiku, imate medije, imate one upitnike koji se dižu kada gubite. Ali to je cilj.

Najčitaniji članci