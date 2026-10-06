Bilić opleo po sucu: 'Žao mi je, zaslužili smo bod. Zanemarite prolazak i ovo je fantastično...'

Slaven Bilić otvorio je dušu nakon trećeg uzastopnog poraza na klupi Hrvatske, ali i jedinog nakon kojega ipak može biti zadovoljan pristupom. Španjolska je iskoristila ponuđeno i slavila 2-1 na rasprodanom Poljudu.

- Žao mi je, zaslužili smo minimalno bod. Dobili smo ono što smo tražili od momaka, reakciju na ono što se dogodilo prije par dana, što je nedopustivo. Ono nikad ništa neće izbrisati, ali reakcija je bila izvanredna. Sad sam im rekao, možeš igrati malo bolje ili ne, ali to mora biti standard htijenja, strasti. I kad smo takvi, možemo konkurirati svima, pa i najboljima. Da pobijediš Španjolsku, moraš zabiti poluprilike, a oni moraju faliti jednu, dvije koje će sigurno imati. Sad je bilo obrnuto. Prvo poluvrijeme trebali smo voditi s dva gola razlike, a drugo smo patili, pogotovo od 55. do 70. minute, malo smo se umorili. Probali smo zamjenama osvježiti momčad, neki su ušli dobro, neki malo manje. Nije lako presjeći. Opet imamo šansu ogromnu na 1-1, to se mora dati, bez obzira na fantastičnu obranu Simona - rekao je izbornik u razgovoru s Markom Šepatom za Novu TV pa nastavio o kriteriju belgijskog suca Erica Lambrechtsa, pogotovo drugi žuti karton Ivanu Perišiću:

- Ali crveni karton, kad se gleda VAR, zna se što Cucurella radi, uvaljuje se prelagano. Drugi gol je, mislim, ofsajd. Igrač kod Merina je smetao Livakoviću. Ima stvari kojima nisam zadovoljan, ali jako sam zadovoljan reakcijom i igrom. Rekao sam momcima da zapamte obje utakmice. Mjerilo je najbolji pokazatelj kako ne treba i kako treba, kako se mora.

Foto: SportKlub/screenshot

Foto: SportKlub/screenshot

Tribine su reagirale pljeskom.

- Nismo ni trenutka sumnjali, dapače. Pedeset puta rekao sam da nema težeg stadiona ni publike, ali ni boljeg stadiona i publike i da će prepoznati ako nas vide na prstima, ljute, agresivne. Hvala im. Dobra naša utakmica.

Je li Engleska bila pozitivni katapult?

- Ako zanemariš prolazak u Ligi nacija, onda je ovo nešto fantastično. Ovako se ne može, ovako se može. U tri dana, zašto? Pristup i sve to, bla bla. Ali imali smo nekih objektivnih stvari, to je razlog zašto smo i danas pali u drugom dijelu. To je Španjolska, ali i imamo igrače koji nemaju minutažu, teško mogu svi odigrati 90 minuta, to je nemoguće. Ali kad se digneš protiv ovakvih ekipa, ako se ponašaš kao protiv Engleske, to je tri, pet, sedam, to je do njih. A ako se postaviš ovako, možeš ih i pobijediti.

Koje ste odgovore dobili i je li vrijeme za neke nove igrače, poput Jagušića, Segečića, Šotičeka na krilima?

- Volim mlade igrače. Pričali smo o komfor zoni, ali ne mora se riješiti samo udaljavanjem i zvanjem novih igrača. Pokazali su da se na njih može računati. Naravno da će mladi igrači biti konkurencija, pogotovo na nekim pozicijama gdje nemamo takvog profila igrača. Ali pokazali smo danas protiv prvaka svijeta s kadrom kojeg dovodite u pitanje, da mi možemo čak i pobijediti utakmice.