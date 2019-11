Bilić otkrio: Luka se nećkao želi li uzeti dres s brojem 10!

Luka Modrić u Zagreb je na predstavljanje autobiografije dovukao pregršt nogometnih asova. Blago nama pa i kad se okupi mahom domaće društvo, pričamo o nevjerojatnom skupu klasa, legendi: Zvone Boban, Davor Šuker, Aljoša Asanović, Slaven Bilić, Mario Stanić, Ćiro Blažević, Silvio Marić, Tomo Šokota, pa aktualna postava "vatrenih" Zlatko Dalić, Ivan Perišić, Mateo Kovačić, Dominik Livaković, Tin Jedvaj...

Bio je tu i Marin Čilić, a iz Madrida su stigli Lukin suigrač i prijatelj Marcelo sa suprugom, te Emilio Butragueno.

- Real je postigao velike uspjehe zadnjih godina, a Luka Modrić sušttina je tih uspjeha. Svi ga znaju kao igrača, a ja sam sretan što ga poznajem i kao velikog čovjeka i prijatelja - rekao je Marcelo, dok se Butragueno nadovezao:

- Luka je šampion, primjer na terenu i izvan njega. Hrvati moraju biti sretni što imaju tako velikog i značajnog čovjeka.

A Slaven Bilić osoba je koju je sam Modrić isticao kao najboljeg trenera u karijeri. Ili najdražeg.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Čim sam upoznao Luku, vidio sam da su pred njim velike stvari - rekao je Bilić, koji je Modrića vodio u mladoj reprezentaciji, pa potom i šest godina u A vrsti.

- Sjećam se kad se Niko Kovač opraštao u Bukureštu i Luka je trebao naslijediti desetku. Međutim, on se premišljao, govorio "a što ja znam...", jedva smo ga nagovorili! A danas on Edenu Hazardu hladno odbrusi "Daj ti meni to, to je moj broj!" Naravno da se promijenio u nogometnom smislu, ali je ostao skroman i ponizan, a za to su najzaslužniji njegovi roditelji - ispričao je Bilić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prvi put vodio ga je 2004. kada je mlada reprezentacija izgubila od Izraela u kvalifikacijama.

- Svim igračima bilo je žao što smo izgubili, ali samo Luku je bilo sram! Dijete od 19 godina osjećalo se tako odgovorno jer smo podbacili. Takav je ostao do danas, baš je pravi kapetan.