Bilić: Pa nismo jeli pršut i kupali se prije Engleza! U tih 10 dana sam doživio sve iz moje karijere

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić bio je glavni gost konferencije jubilarnog, desetog Sport Festa u Poreču. Publici se obratio dan nakon što je Hajduk na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu ligaške faze Konferencijske lige. Samo dva tjedna ranije Hrvatska je na Rujevici izgubila 7-0 od Engleske, što je najteži poraz u povijesti reprezentacije.

Na početku je pohvalio sjajnu igru Hajduka.

- Teško mi je biti objektivan kao hajdukovcu, ali mogu reći da jesam. Hajduk je odigrao sjajnu europsku utakmicu i bio je bolji od Ajaxa. Odigrao je 90 minuta modernog nogometa. Može se dogoditi da Hajduk ponekad ne zabije, kao na Rujevici, ali to se neće često događati - rekao je i povukao paralelu s utakmicom Hrvatske i Španjolske na Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija.

Ova me utakmica podsjetila na našu protiv Španjolske. I mi smo na Poljudu odigrali besprijekorno prvo poluvrijeme, kao i Hajduk, a onda smo u nastavku primili gol. Protiv Španjolske nitko od nas nije pogriješio, a ipak smo primili gol. Razlika je u tome što Ajax nije obranio Šotičekovu šansu, a Španjolci su zaustavili našu, preko Perišića. Veća je bila mogućnost da Hajduk iz kontranapada povede 3-1 nego da Ajax izjednači.

Split: Reakcije Slavena Bilića na utakmici Hrvatska - Španjolska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osvrnuo se na prethodno okupljanje reprezentacije,

- Teško je to kratko sažeti. U tih deset dana doživio sam gotovo sve što i u 20 godina trenerske karijere. To nisu bile prijateljske utakmice, igrali smo protiv dva suparnika koji su među najboljima na svijetu. Takav sam test i htio. Došao sam zbog Europskog prvenstva 2028., na kojem želimo napraviti velik rezultat, a za to se treba ogledati s najboljima. Htio sam vidjeti kakvi smo protiv njih i isprobati što više igrača - rekao je izbornik.

Naravno, nije zadovoljan rezultatom.

- Rezultatski nisam zadovoljan, ali cilj je ostvaren. Blizu smo trećeg mjesta, a to nam je važno za kvalifikacije za Euro. Htjeli smo na ovom okupljanju dobiti što više odgovora i to smo u nekim utakmicama skupo platili. Protiv Engleza smo doživjeli najteži poraz u povijesti. Taj poraz ostaje sa mnom do kraja života, ali ako je to cijena, neka bude tako.

Nije očekivao ovakav početak drugog mandata.

- Nisam očekivao sve to. Što da kažem, izgubili smo 7-0. Takav poraz otvara prostor za svakakve priče. Uostalom, i Sergej Jakirović je dobio otkaz nakon poraza 9-2. Taj poraz pratit će me cijeli život. Nije me sram govoriti o njemu, štoviše, želim o njemu govoriti. Ali ne smije nas odrediti. Nikad nas ne smiju odrediti jedna ili dvije utakmice.

Split: Reakcije Slavena Bilića na utakmici Hrvatska - Španjolska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Dogodio se nakon samo devet dana zajedničkog rada. Moja vjera i moj cilj ostali su isti. Točno znam što nam treba i kako možemo doći do toga da igramo s najvećima. U jednom smo trenutku to i mogli, ali bilo je teško u deset dana odigrati tri kvalitetne utakmice protiv takvih suparnika.

Istaknuo je kako problem nije bio pristup reprezentacije.

- Ljudi misle da je problem protiv Engleza bio u pristupu, ali dogodio se niz događaja koji su se morali poslagati baš tim redom da bi utakmica tako završila. Nije da smo jeli pršut, kupali se u moru i uživali prije utakmice. Jedva smo je čekali i znali smo koliko je taj protivnik opasan.

Pričao je o tome koliko se trenerska uloga promijenila u odnosu na njegove igračke dane i rane trenerske.

- Danas je teže voditi momčad, i to ne samo u nogometu. Bivši sportski direktor Manchester Uniteda govorio je da Alex Ferguson mora imati veću plaću od svakog igrača, jer je tako odnos snaga uvijek bio jasan. Danas je to nemoguće. Treneru su danas često dani odbrojani od prvog dana. Odnos je više nalik partnerstvu, kao da se sve može i mora dogovoriti. Prije je hijerarhija bila drukčija. Danas svatko može nešto reći - rekao je i zaključio...

Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Pritisak mi ne smeta, s njim sam dobro upoznat već dugo. Ono što mi smeta, a o tome razgovaram i s drugim trenerima, jest to što ti svatko može svašta reći, a mi moramo zadržati razinu pristojnosti i ne smijemo odgovoriti. Kad sam s nekim trenerom sat vremena na kavi, 50 minuta pričamo o nečem negativnom. I tako stalno. A kad ne radimo, poludimo. To nije posao, to je poziv, kao i učiteljski. To sam shvatio prije nekoliko godina. Ništa ne može zamijeniti adrenalin koji osjećaš kao trener.