Bilić slaže momčad za Premier ligu: Prvo pojačanje bit će Vida?

<p><strong>Slaven Bilić </strong>je s <strong>West Bromwich Albionom</strong> napravio pravi pothvat i plasirao se direktno u <strong>Premier ligu</strong>! WBA se tako nakon dvije sezone u Championshipu vraća u elitni rang, a 'baggiesima' će to biti 82. sezona u Premier ligi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premier ligu</strong></p><p>Posložio je Bilić momčad i veći dio sezone vodio bitku s <strong>Leedsom </strong>za naslov prvaka. No, nakon korona stanke momčad kontroverznog <strong>Marcela Bielse </strong>vratila se spremnija pa je Bilić u Premiership ušao kao doprvak.</p><p>Nešto slabija forma nakon pauze nagovijestila je da će pojačanja biti potrebna jer ipak je velika razlika između prve i druge lige. A ako je vjerovati turskim medijima, Bilić bi kao prvo pojačanje mogao dovesti <strong>Domagoja Vidu</strong> iz <strong>Bešiktaša </strong>pa se ponovno otvorila priča od prije dva-tri mjeseca.</p><p>Stoper Vatrenih je najplaćeniji igrač turskog velikana pa Turci navode da zbog financijskih problema klub ne bi imao ništa protiv prodati ga. Bilić bi ga platio oko šest milijuna eura, koliko su Englezi spremni izdvojiti za hrvatskog reprezentativca.</p><p>U Tursku je stigao 2018. godine iz Dinamo Kijeva, a u 68 nastupa za Bešiktaš zabio je osam golova. Prema Transfermarktu, hrvatski reprezentativac vrijedi šest i pol milijuna eura. Ugovor mu vrijedi do ljeta 2021. godine.</p>