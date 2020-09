Bilića šokirao poraz: Zato nam treba Krovinović i želim ga tu

Ja na njemu inzistiram, mi sve radimo da ga dovedemo. Postoji i naša i njegova volja, ali i volja Benfice, sada se taj posao samo treba realizirati. No, to opet možda neće biti dovoljno za iskorak, kaže Bilić

<p><strong>West Bromwich Albion </strong>nije dobro startao u sezonu. Na otvaranju prvenstva teško je stradao kod kuće od <strong>Leicestera </strong>3-0 i vidjelo se da puno toga trenutno šteka u napadu 'Baggiesa'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: WBA slavi ulazak u Premier ligu</strong></p><p><strong>Slaven</strong> <strong>Bilić </strong>nikako nije bio zadovoljan nakon poraza poslije kojeg je djelovao prilično utučeno.</p><p>- Bili smo dobri sve do 0-1. Ako ćemo raščlanjivati, bili smo bolji u prvih 20 minuta, dobri i bez lopte i s njom. Bili smo u "jedan na jedan" situacijama. Fali ti dobra, kvalitetna odluka da to riješiš. Rekao sam svojim momcima na poluvremenu neka nastave, da je to to. Bili smo pozitivni, htjeli smo, ali... - rekao je Bilić za <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Premier/a117607-Bilic-za-SK-Ivanovic-je-tu-radimo-na-Krovinovicu.html" target="_blank">Sport Klub</a> pa nastavio:</p><p>- Naravno da me boli ovakav poraz. Ono što sam zamjerio igračima je da smo nakon prvog gola pali. Odustali smo. Nismo se predali, ali to više nije bilo to. Prije utakmice sam im rekao da ih jedan događaj ne može pokolebati, bio to pogodak ili crveni karton. Na nas je taj prvi gol itekako utjecao.</p><p>Problem bi mogao biti što WBA-u nedostaje nekoliko <strong>pojačanja</strong> <strong>u napadu</strong>, kreativaca koji bi pokrenuli igru prema naprijed.</p><p>- Imamo dvije faze u prijelaznom roku. Idemo pokušati zadržati igrače od lani. Potpisali smo <strong>Dianganu</strong>, <strong>Robinsona</strong>, treći je <strong>Filip Krovinović</strong>. Ja na njemu inzistiram, mi sve radimo da ga dovedemo. Postoji i naša i njegova volja, ali i volja <strong>Benfice</strong>, sada se taj posao samo treba realizirati. No, to opet možda neće biti dovoljno za iskorak protiv ekipa kao što je Leicester. Nije lako napraviti nešto ni kada imaš novaca, ali evidentno je da nam sad treba još igrača. <strong>Branislav Ivanović </strong>je tu, potpisao je, sjajan je igrač. Ima kvalitetu i iskustvo koje je neprocjenjivo. Fale nam igrači prema naprijed - dodao je menadžer West Bromwicha.</p><p><strong>Premier liga </strong>je ipak nešto drugo naspram Championshipa. Niti jedna utakmica nije lagana i WBA će po nečemu morati iskočiti da bi napravio iskorak i ostao u ligi.</p><p>- Nisu svi kao Leicester, a taj klub nije bezveze tamo gdje je bio lani. Oni su napravili strašan iskorak. Nisu svi takvi, ali nema lakog protivnika. Cilj je ostati u ligi, ima dosta ekipa kojima je to primarni cilj, pogotovo onima koje su došle iz Championshipa. Lani smo imali više loptu, napadali, imali i pritisak pobjeđivanja. Sada se moramo pomiriti da lopte neće biti u onom omjeru od lani - zaključio je Bilić.</p>