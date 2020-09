Težak poraz na startu sezone: Bilićev WBA primio tri komada

<p>Krenula je nova sezone Premier lige, a povratnik u elitni rang <strong>West Bromwich Albion</strong> <strong>Slavena</strong> <strong>Bilića </strong>nije najbolje startao. WBA je na domaćem terenu izgubio s uvjerljivih 3-0 od <strong>Leicestera</strong>.</p><p>Nije to izgledalo dobro, <strong>Brendan Rodgers </strong>je na Hawthorns izveo sastav kojem se 'Bilić Boysi' nisu mogli suprotstaviti. I dok su u prvom poluvremenu stvorili pokoju šansu, u drugom su ostali bez ijednog pokušaja sve do 92. minute i <strong>Peter</strong> <strong>Schmeichel </strong>je praktički bio nezaposlen. 'Lisice' su od početka utakmice pokazale da će WBA teško do bodova.</p><p>Leicester je poveo preko <strong>Castagnea </strong>u 57. minuti. Praet je odlično centrirao u petarac gostiju gdje se najbolje snašao Belgijac koji glavom pogađa za 0-1. Dvostruki strijelac bio je <strong>Jamie Vardy </strong>i to oba puta iz penala (73', 83'). Prvi je izborio pa realizirao, za drugi preuzeo odgovornost kada je u šesnaestercu oboren Justin.</p><p>Leicester je imao inicijativu, vodio je igru, kombinirao i na kraju stigao do zaslužene pobjede dok je Bilićev WBA pokazao puno slabosti.</p><p>Engleski The Guardian prognozirao je zbivanja tekuće sezone i u njima je zakucao WBA za dno lige. Analitičari predviđaju da će se koncem iduće sezone WBA vratiti u Championship, a na Biliću je da uz ograničene resurse uspije napraviti podvig i barem održati Baggiese u prvoj ligi.</p>