'Bilo bi najbolje dobiti Talijane, a želim izbjeći Portugalce...'

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić otputovao je u Bukurešt gdje će od 18 sati nazočiti ždrijebu za Europsko prvenstvo 2020. Ovo je prvi turnir koji će se održati u čak 12 gradova, a same računice uoči ždrijeba su bile jako komplicirane. Pa tako primjerice, Belgija već zna da će igrati u skupini s Danskom i Rusijom, a i ostatak ždrijeba je određen automatizmom.

Kako god, Hrvatska je smještena u drugoj jakosnoj skupini i svi ćemo s velikom pozornošću gledati gdje će naša reprezentacija igrati na Euru.

- Baza nam je u Rusiji bila od presudne važnosti, imali smo idealna uvjete. Ne bih imao ništa protiv da pripreme odradimo u Hrvatskoj. München i Budimpešta? Za naše navijače bi to bilo idealno, ali ja znam da će nas hrvatski navijači pratiti gdje god da igramo, pa i na drugom kraju svijeta - rekao je Dalić.

Foto: Press Association/PIXSELL

Od reprezentacija iz prve jakosne skupine, Hrvatska može izvući Njemačku, Italiju, Englesku i Španjolsku, a u trećoj jakosnoj skupini možemo izvući Portugalce koji su nas rastužili 2016. godine nakon što su nas izbacili u osmini finala Eura, a može se reći da su danas i puno jača reprezentacija.

- Ne bi bilo loše izbjeći Portugal iz treće skupine, dok bi iz prve možda bilo najbolje izvući Talijane. Španjolce i Engleze dobro znamo, igrali smo s njima u Ligi nacija, a u tom rangu su i Nijemci. Sve kombinacije nas ne opterećuju, cilj je isti. Prije preuzimanja reprezentacije rekao sam da želim odraditi cijeli ciklus i da će Euro biti vrhunac mog rada. Sada me čeka puno rada, vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat, najviše bismo voljeli da naši trgovi opet budu onako lijepi i sretni kao nakon Rusije - zaključio je izbornik koji je Zagreb napustio u društvu Marijana Kustića i Davora Šukera.

Foto: Brian Lawless/Press Association/PIXSELL

Kvalifikacijske i prijateljske utakmice naše reprezentacije smo ove godine gledali na Novoj TV, no HTV je u četvrtak na izvanrednoj presici objavio kako su otkupili prava za prijenos Eura 2020., što znači da ćemo na javnoj televiziji gledati susrete naše reprezentacije kao i sve ostale utakmice na turniru, što je slučaj bio i na prethodnim natjecanjima.

Također, ždrijeb skupina iz dvorane Romexpo u Bukureštu ćete moći pratiti od 18 sati u televizijskom prijenosu na programu HTV 1, a putem interneta na HTV-ovoj internetskoj platformi HRTi te portalu Uefa.tv.

Jakosne skupine

1. Italija, Belgija, Engleska, Njemačka, Ukrajina, Španjolska

2: Francuska, Poljska, Švicarska, Hrvatska, Nizozemska, Rusija

3: Portugal, Turska, Austrija, Danska, Švedska, Češka

4. Wales, Finska, pobjednik play-offa Lige A (Island - Rumunjska vs Bugarska - Mađarska), pobjednik play-offa Lige B (Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska vs Slovačka - Irska), pobjednik play-offa Lige C (Škotska - Izrael vs Norveška - Srbija), pobjednik play-offa Lige D (Gruzija - Bjelorusija vs Sjeverna Makedonija - Kosovo)

Domaćini