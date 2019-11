Evo gdje možete gledati ždrijeb za Euro 2020. iz Bukurešta...

Hrvatska nogometna reprezentacije je prije nešto više od dva tjedna pobjedom nad Slovačkom osigurala nastup na Europskom prvenstvu 2020. Euro počinje 12. lipnja, a danas ćemo od 18 sati u Bukureštu saznati s kim ćemo igrati u grupi.

Ovogodišnje kvalifikacije za Euro bile su posebne po mnogočemu, ali su nas i zbunile brojne računice. Ni nakon ždrijeba nećemo znati sve suparnike jer play-off Lige nacija igra se na proljeće (26. i 31. ožujka), ali barem ćemo znati gdje će ‘vatreni’ krenuti u pohod na europski tron, hoće li svjetski doprvaci imati desetke tisuća navijača iza sebe u Budimpešti, Münchenu, Dublinu, ili već prije Božića kreće štednja navijača za iduće ljeto u Glasgowu ili Bakuu.

No poznato je kako će Hrvatska u ždrijebu biti drugi nositelj jer nije među prvih šest pobjednika skupina s najboljim bodovnim učinkom, a upravo je to kriterij po kojem Uefa određuje jakosne skupine.

Kvalifikacijske i prijateljske utakmice naše reprezentacije smo ove godine gledali na Novoj TV, no HTV je u četvrtak na izvanrednoj presici objavio kako su otkupili prava za prijenos Eura 2020., što znači da ćemo na javnoj televiziji gledati susrete naše reprezentacije kao i sve ostale utakmice na turniru, što je slučaj bio i na prethodnim natjecanjima.

Također, ždrijeb skupina iz dvorane Romexpo u Bukureštu ćete moći pratiti u televizijskom prijenosu na programu HTV 1, a putem interneta na HTV-ovoj internetskoj platformi HRTi te portalu Uefa.tv.

Kad se igra Euro 2020.?

Ovo će biti drugo izdanje takvog turnira gdje nastupaju 24 reprezentacije, a on će se održati od 12. lipnja do 12. srpnja 2020.

Prvo takvo izdanje igralo se 2016. i, premda je gotovo pola Europe sudjelovalo, ispalo je da su “na avion zakasnili” Nizozemska, Danska, Srbija, BiH, Norveška... I dok tvorac toga koncepta Michel Platini iz prikrajka promatra kako njegovo remek-djelo počinje, jer su ga zbog korupcije suspendirali sa svih funkcija u nogometu do 2023. godine, počele su kvalifikacije za Euro 2020.

Još jedne na koje će pola Europe. Točnije, 24 od 55 europskih država, što je 43,7 posto kontinenta.

Gdje se igra Euro 2020.?

Platinijeva je ideja širenja nogometa (protivnici te ideje upozoravaju na razvodnjavanje kvalitete) dovela do toga da je u samo 20 godina broj sudionika EP-a narastao s osam (zadnji put 1992.) na 24.

A 16. Europsko prvenstvo prvi put neće imati konkretnog domaćina. Dvanaest će gradova u 12 država ugostiti nogometni EP. Kao Platinijev dar Europi povodom 60. godišnjice osnivanja EP-a.

Kako je ždrijeb dirigiran tako da svi koji su dobili domaćinstvo igraju kod kuće, a Rusija i Ukrajina ne mogu u istu skupinu, dio ždrijeba već je automatizmom odrađen. Tako Hrvatska neće igrati u skupini B i C.

skupina A (Rim - Baku): Italija

skupina B (Kopenhagen - Sankt Peterburg): Belgija, Rusija, Danska

skupina C (Amsterdam - Bukurešt): Ukrajina, Nizozemska, pobjednik play-offa Lige A?

skupina D (London - Glasgow): Engleska, pobjednik play-offa Lige C

skupina E (Bilbao - Dublin): Španjolska, pobjednik play-offa Lige B

skupina F (München - Budimpešta): Njemačka, pobjednik play-offa Lige A?

Jakosne skupine

1. Italija, Belgija, Engleska, Njemačka, Ukrajina, Španjolska

2: Francuska, Poljska, Švicarska, Hrvatska, Nizozemska, Rusija

3: Portugal, Turska, Austrija, Danska, Švedska, Češka

4. Wales, Finska, pobjednik play-offa Lige A (Island - Rumunjska vs Bugarska - Mađarska), pobjednik play-offa Lige B (Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska vs Slovačka - Irska), pobjednik play-offa Lige C (Škotska - Izrael vs Norveška - Srbija), pobjednik play-offa Lige D (Gruzija - Bjelorusija vs Sjeverna Makedonija - Kosovo)