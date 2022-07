Bio je mrtav pet minuta, a sada će biti glavna violina 'crvenih vragova' pod novim trenerom!

Tog tužnog 12. lipnja 2021. u 18.42 po hrvatskom vremenu na stadionu Parken u Kopenhagenu srušio se Christian Eriksen (30). Nakon viđenih nemilih scena mnogi su od šoka zanijemili, a drugi upitali: "Hoće li preživjeti".

Danas, 4. srpnja 2022., godinu dana kasnije, taj čovjek, borac potpisao je za Manchester United! Klub s Old Trafforda možda u ovom trenutku nije što je bio nekoć, barem po rezultatima, no upravo je zato on doveden da kao glavna violina vodi renesansu 'crvenih vragova'.

Jasno je kao dan da je menadžment Uniteda zakazao proteklih godina dovodeći silne zvijezde koje se ne mogu uklopiti. Bila je to, prosto rečeno, 'mala bara, a previše krokodila'. A sada kreću u remont s novim trenerom Erikom ten Hagom, koji je dobio slobodu izbora igrača, ali navodno i vrijeme da ubaci svoju nogometnu filozofiju u 'klupski DNK'.

U vrijeme spomenutog događaja Eriksen je bio igrač Intera, koji je s igračem morao raskinuti ugovor budući da u Serie A nije dopušteno igranje s defibrilatorom. Nakon šest mjeseci izbivanja s nogometnih terena priliku mu je dao Brentford za koji je potpisao do kraja sezone. Odigrao je Danac nekoliko fantastičnih utakmica i pokazao da se na njega i dalje može ozbiljno računati.

Prvi povratničku utakmicu odigrao je na svoj 30. rođendan i označio početak jedne nove ere. U 11 utakmica u Premiershipu zabio je jedan gol i četiri puta asistirao, a onda se vratio i u reprezentaciju. Prvo je zaigrao u dvije prijateljske utakmice, u obje je zabio, a jedna od njih igrala se na Parkenu, baš tamo gdje je skoro ugašen njegov život...

