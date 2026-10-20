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DINAMU SUDI LITAVAC

Sudac iz VAR skandala s kosom Matanovića sad sudi Hajduku!

Piše Jakov Drobnjak,
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Sudac iz VAR skandala s kosom Matanovića sad sudi Hajduku!
Foto: Bernadett Szabo
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Hajduk i Dinamo doznali su suce za europske okršaje! Splićane u Thunu vodi kontroverzni Gillett, a Dinamu na Maksimiru sudi Litavac Lukjančukas

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Hajduk i Dinamo u četvrtak nastavljaju europsku sezonu, a poznata su i imena sudaca koji će dijeliti pravdu na njihovim utakmicama. Splićane na gostovanju kod švicarskog Thuna u Konferencijskoj ligi čeka sudac iz Premier lige, dok će Dinamu na Maksimiru protiv nizozemskog NEC Nijmegena suditi Litavac Manfredas Lukjančukas.

Glavni sudac utakmice Thuna i Hajduka, koja počinje u 21 sat, bit će Australac Jarred Gillett. Pomagat će mu Englezi Neil Davies i Nick Greenhalgh, četvrti sudac bit će Farai Hallam, a za VAR će biti zaduženi Peter Bankes i James Bell.

Gillett je hrvatskoj javnosti ostao u sjećanju po kontroverznom susretu Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026., u kojem je obnašao dužnost glavnog VAR suca. Hrvatska je izgubila 2-1 i završila nastup na turniru, a među spornim situacijama istaknuli su se penal dosuđen za Portugal i poništeni gol Joška Gvardiola za 2-2 u 103. minuti.

Australac je tada pozvao glavnog suca Espena Eskåsa na pregled snimke, nakon čega je gol poništen. Suci su, uz pomoć čipa u lopti koji je registrirao kosu Igora Matanovića, dosudili zaleđe Marija Pašalića te Hrvatsku ostavili bez izjednačujućeg gola.

Gillett je prije pet godina ispisao povijest engleskog nogometa kao prvi Australac koji je sudio utakmicu Premier lige.

Dinamo će u trećem kolu Europa lige na Maksimiru ugostiti NEC Nijmegen, a glavnu sudačku ulogu imat će Litavac Manfredas Lukjančukas. Njegovi pomoćnici bit će Mangirdas Mirauskas i Aleksandras Stepanovas, dok je za četvrtog suca određen Vilius Paulauskas. U VAR sobi bit će Austrijanac Manuel Schuettengruber, a asistirat će mu Litavac Orestas Abramavicius.

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