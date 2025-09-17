ON JU TUŽIO
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas opet se našao u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Claudia Bavel (28) nekada je snimala filmove za odrasle, a danas radi kao model i prodaje svoj sadržaj na platformi za odrasle Only Fans, a mjesečno od toga zaradi 20.000 eura.
Fotografi su je nedavno vidjeli u društvu legendarnog golmana Ikera Casillasa, a njihove fotografije osvanule su u španjolskim medijima.
Casillas je u braku s bivšom suprugom Sarom Carbonero na svijet donio dvoje djece, a kako je Bavel otkrila, htio bi se opet ostvariti kao otac.
Bivši svjetski prvak optužio ju je da je namjerno pozvala fotografe i otkrila im mjesto njihova sastanka, nazvao je fotografije 'prosvjetljujućim i spektakularnim', ali odbio je komentirati jesu li njih dvoje u vezi.
On nije htio pričati o tome, ali Claudia s tim nema problema. Ona je u intervjuu za španjolsku televiziju Telecinco rekla: 'Ako me pitate kakav je Iker bio kao ljubavnik, rekla bih da je bolji kao nogometaš'. A to je toliko razljutilo Casillasa koji je najavio tužbu protiv bivše pornoglumice zbog 'povrede časti i privatnosti'.
'U nogometu sam od svoje 14. godine, karijera mi je pružila mnogo radosti, ali je donijela i interes za moj privatni život kojeg pokušavam držati dalje od javnosti. Nikada nisam dijelio informacije iz svog privatnog života, tražio sam poštovanje i držao sam se podalje od tračeva. Teško je prihvatiti da, bez ikakvog obzira, neki ljudi na televiziji pričaju o meni', napisao je Casillas.
'Pojedinci pokušavaju na moj račun doći do slave i lakog novca. Situacija je dosegla točku u kojoj je neodrživa i neću više dopustiti miješanje u moj privatni život niti radnje koje krše ili potkopavaju moju čast. Poduzet ću pravne radnje', napisao je svjetski prvak iz 2010. godine.
| Foto: Guido Kirchner/DPA
Ubrzo se oglasila i bivša pornoglumica koja je najavila kako će napraviti sve kako bi zaštitila svoj ugled.
'Imam pravo podijeliti svoja iskustva i doživljaje. Veza je zajedničko iskustvo i izražavanje moje strane priče nije zadiranje u privatnost, već korištenje mog prava na slobodno izražavanje. Zabrinjava me što se moj glas želi ušutkati, svaka osoba ima pravo podijeliti svoje stajalište bez da bude izdvojena. Žao mi je što je situacija eskalirala, ali branit ću svoj ugled i integritet', napisala je ona.
U listopadu 2022. godine dignuo je buru u javnosti nakon što je na društvenim mrežama napisao: 'Nadam se da ćete me poštovati. Ja sam gej'. U komentarima su ga podržali i bivši suigrači, ali ubrzo je bivši golman obrisao spomenutu objavu. On je tvrdio kako su ga hakirali, no španjolski mediji pisali su kako je to bio samo neumjesni pokušaj šale na račun tamošnjih medija koji su pisali o njegovom ljubavnom životu. Kako god bilo, opet je završio u medijima, ovaj put zbog neuspjele ljubavi.
Casillas je imao veličanstvenu nogometnu karijeru. Za Real je odigrao 725 utakmica i osvojio sve, sa Španjolskom je bio svjetski i europski prvak, a karijeru je završio u Portu prije pet godina.
