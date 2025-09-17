Obavijesti

ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas opet se našao u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Claudia Bavel (28) nekada je snimala filmove za odrasle, a danas radi kao model i prodaje svoj sadržaj na platformi za odrasle Only Fans, a mjesečno od toga zaradi 20.000 eura. | Foto: Instagram
