- Tada sam u uzvratu zabio dva gola i mislim da sam se odmah svidio publici i tada su me zavoljeli navija\u010di, pa je\u00a0ta na\u0161a ljubav ja\u010dala sve i vi\u0161e - rekao je Bo\u010dkaj za klupsku TV.

Ljubav koju nije poremetio ni najte\u017ei njegov najte\u017ei trenutak u karijeri kada je u o\u017eujku pro\u0161le godine skr\u0161io benzinsku postaju sa svojim automobilom vra\u0107aju\u0107i se s koncerta Sa\u0161e Mati\u0107a i pritom ozlijedio \u017eenu u trgovini. Napuhao je 1,86 promila, klub ga je kaznio, trener izbacio iz mom\u010dadi, ali\u00a0vratio se\u00a0mom\u010dad.

- Uvijek nau\u010di\u0161 na svojim gre\u0161kama. Ja sam svoje gre\u0161ke puno platio. I kad sam bio u\u00a0najgorem, na dnu, morao sam se uzdi\u0107i. Takav je \u017eivot op\u0107enito, nekad si na vrhu, nekad si na dnu. Puno ljudi se ne bi izvuklo, ali budu\u0107i da sam ja takav kakav jesam, to je bio splet nesretnih i nespretnih okolnosti i to je iza mene. Sad sam samo fokusiran na nogomet i mislim da se to vidi na meni.

U 100 utakmica Bo\u010dkaj je zabio 21 gol i podijelio 19 asistencija. A najdra\u017ei gol i utakmica mu je...

- Protiv PSV-a. Bio je pun stadion i zabio sam taj gol koji nas je vodio u play-off. Mislim da je to za mene najve\u0107a utakmica koju sam igrao. Puno vi\u0161e mi ta utakmica ostaje u sje\u0107anju jer smo igrali pred publikom. To je najve\u0107a utakmica u mojoj karijeri.