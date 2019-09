'Bio sam potpuni idiot! Jedan dan sam kupio tri automobila'

Nogomet nisam tretirao kao svoj posao. To je bio moj najveći problem. Bio sam potpuni idiot, rekao je Kevin Prince Boateng u velikom intervjuu kojeg je dao La Reppublici. Ganac nikada do kraja nije ispunio velika očekivanja koja su pred njega postavili nogometni stručnjaci. Mijenjao je često klubove, ime je krenuo stvarati u Herthi, a onda je sa samo 20 godina ostvario veliki transfer u Tottenham.

Engleski klub ga je platio osam milijuna eura. On je zarađeni novac nemilice trošio na automobile i provode.

- Imao sam talent, ali ne i radne navike. Trenirao sam minimalno, onoliko koliko je trebalo da ostanem u kakvoj-takvoj formi. Uvijek bih kasnio na treninge i uvijek prvi odlazio. Imao sam hrpu novaca, izlazio sam s prijateljima i živio sam kao kralj. Nikad nisam išao u teretanu, a to se kasnije u karijeri i osjetilo - rekao je Boateng koji je iz Tottenhama otišao na posudbu u Borussiju Dortmund, da bi ga nakon dvije godine ugovora Spursi prodali Portsmouthu.

- Nisam igrao, imao sam obiteljskih problema i bio sam sve dalje od momčadi. Kada sam igrao u Tottenhamu u jednom danu sam kupio tri automobila: Lamborghini, Cadillac i Hummer. Po jedan za svaki tjedan, tako da budem sretan tri tjedna. Sreću sam tražio u materijalnim stvarima, ali novac ti ne može kupiti sreću - ispričao je.

U Italiju je stigao 2010. godine. Najprije u Genou koja ga je brzo poslala na posudbu u Milan. A na Apeninskom se poluotoku susreo s onime s čime se svakodnevno susreću mnogi tamnoputi sportaši - s otvorenim rasizmom. Tri godine je uspijevao obuzdati svoju narav i ne dopustiti povicima s tribina a da ga izbace iz takta, ali konačno je eksplodirao 2013. godine tijekom prijateljske utakmice Milana s Pro Patrijom. Napucao je loptu prema tribinama, a onda je napustio teren. Suigrači su ga pratili.

- U mislima mi je bilo trogodišnje dijete koje su pretukli u Cosenzi jer je bio crnac. To me najviše zaboljelo. Rasistička skandiranja na stadionima podsjećaju nas na činjenicu da su naši djedovi bili robovi. No oni koji to viču nisu samo rasisti, nego ignoriraju stvarnost, a ignorancija je jako opasna. U škole treba uvesti sat tolerancije i integracije jer moramo djecu učiti da su svi ljudi isti. Oni su naša budućnost - ustvrdio je Boateng.

Kao igrač Milana je igrao na posudbi u Schalkeu, a klub ga je konačno prodao 2016. godine Las Palmasu. Bio je potom u Eintrachtu i Sassuolu, a prošlu je sezonu proveo na posudbi u Barceloni gdje je igrao s Ivanom Rakitićem. Novi početak sada traži u Fiorentini koja ga je dovela ljetos za odštetu od milijun eura.