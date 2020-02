Bio sam u Hajduku, trebao sam potpisati, ali mi mama nije dala

Zar je točno 50 godina od kada sam u dresu Slavena igrao protiv splitskog Hajduka u kupu? - zapitao nas je možda najbolji đurđevački nogometaš svih vremena Slavko Kovačić (69), koji je nakon onog Slavenovog obukao dres Dinama iz Zagreba.

Foto: Željko Rukavina/24sata

No, malo je poznato da je u svojoj bogatoj karijeri trebao postati igrač Hajduka, i to one sjajne generacije koju je predvodio Ante Mladinić.

- Nakon što sam završio osmi razred, Stanko Žaja iz Đurđevca, koji je iz Šibenika, me preporučio tajniku Hajduka i svojem prezimenjaku. Bio sam gotovo tri mjeseca tijekom ljetnih praznika i stanovao sam kod Mužinića, koji je napravio reprezentativnu karijeru. Luštica je vodio prvu momčad a mi, 16-godišnji klinci, smo bili kod Mladinića. Najviše sam se družio sa Slavišom Žungulom, Mićunom Jovanićem i Mijačem - pojašnjava svoj nogometi put Kova.

Unatoč tome što je zadovoljio i trebao ostati u Splitu, i tko zna kako bi mu se nogometna karijera razvijala, majka je stopirala ostanak u pa se vratio se u Đurđevac, u Graničar. Mama je kazala: "Kruh u ruke, jer se od nogometa ne živi". Šest mjeseci prije povijesne utakmice protiv Hajduka došao je u Slaven, koji se natjecao u Zagrebačkoj zoni. Što bi danas bilo u rangu 3. lige.

- Znam da je vrijeme bilo očajno. Susnježica i blatnjav teren, koji se nakon par minuta pretvorio u kaljužu. Igrala se peta ili šesta minuta kad sam u jednom skoku zajedno s Draganom Holcerom, tadašnjim stoperom Hajduka i reprezentacije, nezgodno pao u blatnjavu lokvu. Kako je bilo hladno, morao sam se kretati više nego je uobičajeno, da se ne smrznem. Naš tadašnji trener Branko Pleša nas je dobro pripremio i mi smo pružili dobar otpor Hajduku. Sjećam se da je Ristić, koji je u reprezentaciji igrao braniča, prebačen u napad i on je donio Hajduku 2-1 pobjedu - pojašnjava Slavek.

Rezultat današnje utakmice nije htio prognozirati jer su oba kluba njegovi, ali mu srce za nijansu kuca za Slaven Belupo.

Kovačić je jedini igrač u 50 godina koji je iz Slavena izravno otišao u Dinamo. Sjajnu je karijeru zaključio u Austriji, gdje je neko vrijeme radio kao trener. Vrhunac trenerske karijere mu je mjesto pomoćnika Otte Barića, koji je kormilario austrijskom reprezentacijom.