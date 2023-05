Bišćan: Moja je odluka bila da Mišić bude kapetan, ali to nije nikakva poruka Bruni Petkoviću

Bilo je dosta uvjerljivo i dobro, ali prvo poluvrijeme smo se mučili, Šibenik nam je otežao postizanje prvog gola. To smo i očekivali, oni se bore za živu glavu. Nismo kvalitetno probijali njihov blok, tu nismo stvorili dovoljno pravih šansi. A onda je Bruno istrpio udarac i zabio gol, u nastavku je sve bilo puno lakše, kaže Igor Bišćan.

Dinamo je bez većih problema riješio Šibenik s 4-0, nastavio dominaciju hrvatskim prvoligaškim terenima. Zagrepčani su do sigurne pobjede stigli golovima Petkovića, Ivanušeca, Baturine i Bočkaja, a trener "modrih" prigodu je večeras dao juniorima Topiću, Rukavini i Živkoviću koje ćemo teško gledati i u sutrašnjem juniorskom derbiju s Hajdukom.

- Šibenik se poslije našeg gola morao otvoriti, preuzeti rizik, a onda je bilo pitanje trenutka kad ćemo zabiti drugi gol, tad je sve bilo riješeno. Bili smo ozbiljni do zadnje minute, bili agresivni u presingu, dečki su uživali u utakmicu i čestitam im na tome.

Kapetan je bio Josip Mišić, a ne Bruno Petković. Je li to bila neka poruka vašem napadaču...

- Mišić? Da, to je bila moja odluka, on to zaslužuje radom i ponašanjem. Nije to nikakva poruka Petkoviću, već samo moja odluka. Nema to veze s nikakvim ugovorima, to je bio samo moj osjećaj.

Hoće li netko od vaših juniora još otići za Split?

- Ne, neće ići nitko, Živković nema pravo nastupa, a Rukavina i Topić će ostati s nama.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je konačno upisao uvjerljivu pobjedu...

- Svjestan sam da tri remija na gostovanjima nisu dobra, koliko god mi bili stabilni i kontrolirali zbivanja na terenu. Ali u Splitu i Osijeku nisam bio prenezadovoljan, imali smo loptu u nogama, ali nismo prijetili. Imali smo tad prilike sve otvoriti s golom, nismo zabili, trebaju nam takve utakmice. Trebamo biti još rigorozniji u tim prvim šansama, to nam olakšava utakmicu.

Opet niste primili gol...

- Kad krene takav niz, onda se to prati, svi obraćaju pozornost na to. Ali dečkima je da pojednostavnim - stalo. A onda nam nije jednostavno zabiti gol, pred kraj utakmice smo danas hvatali njihove kontre sa svih 10 igrača, htjeli i zbog Nevistića zadržati taj "cleen sheet". Uspješno smo to odradili, želimo primati malo golova, tako to rade ozbiljne momčadi.

Hoće li sada Zagorac braniti u Rijeci?

- Livaković će braniti u Rijeci, Zagorac ima problema s koljenom, pa nije bio ni na klupi. Špikić već dulje vrijeme osjeća sitne probleme s preponama, kao i Perić je stisnuo zube dok smo se borili za naslov i igrao nezaliječen, to mi je drago. To govori o našoj ekipi, on je htio igrati i danas, ali smo ga odlučili malo odmoriti. Vidjet ćemo kako će se osjećati prije Rijeke.

Danas je na klupi bio i Theophile, je li on odigrao svoje ove sezone?

- Nadam se da će Theophile još igrati do kraja sezone, dugo je u klubu, zaslužio se oprostiti s navijačima. Ako bude sve u redu, zaigrat će još do kraja sezone. I on se dosta muči, ali dogovorili smo se da će odigrati bar još jednu minutu, toga se držim.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što mislite, kako će vas navijači Rijeke sljedeće nedjelje dočekati na Rujevici?

- Hm, ne znam, stvarno ne znam kako će me dočekati u Rijeci. Neka bude kako sam zaslužio, na to ne mogu utjecati - završio je Bišćan.

Damir Čanadi bio je svjestan kako njegova momčad nije mogla više od ovoga u Maksimiru...

- Ovo nam je visok poraz, to nije bio cilj. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, Dinamu smo teško dali da kreira šanse, mi smo imali prvu priliku. A onda smo iz prve akcije dobili gol, Rogić je tu kasnio, mogao je to bolje ispratiti. Dinamo se razigrao, onda je protiv njih teško igrati. I kod drugog gola smo loše ispratili Ivanušeca, tu je sve bilo gotovo - kaže trener Šibenika Damir Čanadi, pa nastavlja:

- Vidjeli smo tko je najbolji u ligi, pokraj razigranog Dinama više nismo imali snage nešto kreirati. Mi moramo doma uzeti bodove, pa nas očekuje to veliko finale Kupa protiv Hajduka. I dalje smo pozitivni, naša momčad ima kvalitetu, ali nam nedostaju Perić, Đira, Pozo..., to su nama važni igrači. Moramo se boriti protiv nama jednakih momčadi, teško je nešto tražiti kod Dinama u Zagrebu.

