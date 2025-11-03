FOTO Haalandovoj djevojci prvo se svidio njegov prijatelj: 'Kad sam tebe vidjela, odlučila sam'

Erling Haaland i njegova dugogodišnja djevojka Isabel Haugseng Johansen, nedavno su nasmijali javnost kada je Isabel u opuštenom videu otkrila da je na početku zapravo bila zaljubljena u najboljeg mu prijatelja
U videu s YouTube serijala "Day in the Life", iskreno je rekla:
- Poznavala sam samo tvog najboljeg prijatelja i on mi se svidio, ali kad sam vidjela tebe, promijenila sam mišljenje
Haaland je na to reagirao zbunjeno i posramljeno, što je mnoge oduševilo, a scena je brzo postala viralna. Par se poznaje još iz rodnog Brynea u Norveškoj
Oboje su igrali nogomet za lokalni klub Bryne FK; Isabel kao lijevo krilo, a Erling kao mladi napadač. On je kasnije otkrio da je upravo ona prva poslala poruku i tako pokrenula njihovu priču
Isabel često prati Haalanda na putovanjima i pojavljuje se u njegovim videima, gdje ga zna zadirkivati da “nije najbolji dribler, ali ima snagu i brzinu koje ga čine posebnim”
Haaland je ove sezone zabio već 15 golova u 12 nastupa
