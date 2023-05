Bišćan: Nas bi se trebalo pitati sve u svakoj utakmici u HNL-u. Dino Perić je igrao bolestan...

Dinamo je u prošlom kolu remizirao s Hajdukom (0-0) na Poljudu te tako četiri kola prije kraja osigurao 24. naslov prvaka Hrvatske. Igrači su s navijačima na Poljudu proslavili novu titulu, a potom, kao i prošle godine, na 'Macoli', uz pjesme i bakljadu.

Igrači su dobili nekoliko dana slobodno pa se posvetili pripremi utakmice s Osijekom. Ostatak sezone će za dinamovce biti u revijalnom tonu, no i prilika mladim nadama i igračima iz drugog plana da se nametnu treneru Igoru Bišćanu za sljedeću sezonu.

Modri u nedjelju od 17 sati gostuju u Gradskom vrtu kod Osijeka u sklopu 33. kola HNL-a. Bišćanova momčad dolazi u Osijek bez rezultatskom imperativa, ali 'bijelo-plavi' se bore za Europu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Očekujem zahtjevnu utakmicu, Osijek je u borbi za Europu. Sad su nakon dva pozitivna rezultata podignuli samopouzdanje. Imaju kvalitetu i oni rezultati koji su prije bili nisu u skladu s kvalitetom igrača koje imaju. Dolaskom novog trenera došli su i rezultati. Očekuje nas ekipa koja je u uzlaznoj putanji, ima veliki motiv, bit će zanimljiva utakmica. Nadamo se tri boda.

Dinamo je u prvom susretu na Maksimiru razbio Osijek 5-2. izgubio u Gradskom vrtu 1-0 pa remizirao na Maksimiru 1-1.

- Mi se fokusiramo na sebe, nas bi se trebalo pitati sve u svakoj utakmici u HNL-u, uz svo dužno poštovanje svima drugima. Kako smo osigurali naslov, možemo probati neke stvari i isprobati neke igrače, To ćemo raditi. No, ono osnovno, ozbiljnost i težnja što moguće boljoj igri i rezultatu će uvijek biti prisutno, to Dinamo traži i to navijači traže. Nije nešto pretjerano teško što se tiče pripreme, a obzirom na ono što mi tražimo od sebe, to su uvijek maksimalni zahtjevi te tako ćemo izaći u Osijeku.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Igor Bišćan neće imati puno vremena za pripremiti i uigrati momčad na pripremama jer udarni dio počinje već u srpnju kada kreću kvalifikacije za Ligu prvaka. Mnogi igrači će se pridružiti kasnije zbog reprezentativnih obaveza pa je pitanje koga će trener Dinama uopće imati na raspolaganju. Upravo zbog toga će kraj sezone iskoristiti za implementaciju novih taktičkih postavki i uigravanje momčadi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Osim Dina Perića i Kevina Theophilea-Catherinea, svi drugi trebali bi biti na raspolaganju. Dino Perić je nekoliko utakmica igrao pod temperaturom na svoj zahtjev i tako pomogao momčadi u borbi za naslov. I momčad i trener to jako cijene. Nalazi u krvi nisu bili najbolji nakon toga pa smo ga odmorili za Hajduk, vraća se polako sve u normalu, ali nema potrebe riskirat da igra pa zato ne konkurira sutra. Mladi igraju važnu utakmicu pa ćemo vidjeti tko će od njih igrati za juniore. Već ovu utakmicu imat ćemo nekoliko novih igrača u prvih 11, i još neki će dobiti minutažu tijekom utakmice. To je dobro, stavili smo se u situaciju u kojoj si to možemo priuštiti. Sezona još traje, brzo će nova sezona. Moramo vidjeti s čime raspolažemo i koliko drugi igrači mogu, kako bismo dobili bolju sliku za sljedeću sezonu - završio je Bišćan.

Najčitaniji članci