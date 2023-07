Bišćan: Nema razloga za brigu, a razmislit ću hoće li Petković ubuduće biti izvođač penala...

Dinamo je stigao do prve europske utakmice sezone, u Maksimiru sutra (od 20 sati) u 2. pretkolu Lige prvaka gostuje Astana. Zagrepčani su veliki favoriti protiv Kazahstanaca, ali momčad Igora Bišćana to još mora potvrditi i na terenu...

- Znamo da nas čeka ozbiljan suparnik, svjesni smo da neće biti jednostavno, kao nijedna utakmica u Europi. Vjerujemo u sebe, mislimo da smo bolja momčad i očekujemo prolaz - kaže Igor Bišćan, pa dodaje:

- Stanje u momčadi? Svi su zdravi, svi su OK, Perić još malo osjeća zatezanje, ali i to je OK. Atmosfera u momčadi je dobra, nikad nije ugodno izgubiti utakmicu, pogotovo tako šokantno izgubiti derbi. Trebalo nam je dan-dva da se vratimo u normalu, ali dečki su dobro. Nije to bio jedan od onih poraza koji brine po pitanju igre.

Koliko vas remete priče o odlascima vaših najvažnijih igrača?

- Mene to ne remeti previše, s time se ne opterećujem niti to pratim. Niti se previše interesiram oko toga, na to ne mogu utjecati. Planiram i radim kao da će oni tu biti dugo, ako će se nešto dogoditi po tom pitanju, ne mogu to znati. Igramo kod kuće, moramo tražiti što bolji rezultat, tako se spremamo, vjerujemo da ćemo odigrati dobru utakmicu.

Kakva je situacija s dolascima?

- Mihajličenko je tu, riješen je. To je to, Kaneko je blizu koliko sam upućen.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kakav je plan za Astanu?

- Ta 2018. godina je bila davno, to nema veze. Plan je odigrati kvalitetna, Astana je brza i kvalitetna, igraju sustav u kojem se brane s pet iza, jako čvrst i gust blok. Neće biti jednostavno, moramo biti strpljivi, živi na lopti i kombinatorni da bi se našli u situacijama iz kojih možemo zabijati. Želimo što bolji rezultat da bi na uzvrat otišli što mirniji.

Kako vam igrači djeluju na treninzima nakon poraza od Hajduka?

- Dečki izgledaju jako dobro, dan iza utakmice smo bili onako malo "down", ali jučer je to već bila druga priča. Izgledali smo dobro, izgledat ćemo sve bolje. Dečki rade sjajno, dobro su se istrčali protiv Hajduka, vjerujem da ćemo biti na nivou, pa i malo bolji.

Koji je cilj Dinama ove europske sezone?

- Cilj je ići najdalje što možemo. Liga prvaka je uvijek krajnji cilj, san. Ali što će biti, vidjet ćemo, nismo imali sreće sa ždrijebom. AEK ne spada u najlakše suparnike, ali svatko tko će igrati s nama neće biti oduševljen ždrijebom. Moramo biti koncentrirani na sebe, biti što bolji, ne smijemo preskakati stepenice. Prvo je Astana, razmišljamo samo o njima, a tek poslije ćemo o drugima.

Ako sutra bude penala, tko će ga izvesti?

- Netko će ga pucati, vidjet ćemo tko. Igrači će prvi saznati moju odluku.

Jeste li pričali s Brunom Petkovićem (promašio penal protiv Hajduka, ranije i u raspucavanju za reprezentaciju protiv Španjolske)?

- Rekao sam da ću razmisliti hoće li biti ubuduće izvođač penala. Nisam to spominjao, nisam mislio da je potrebno, nisam se previše time zamarao. Što će biti dalje oko toga, vidjet ćemo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako se vi osjećate osobno ovako na početku sezone? U uvodu sezone ste izgubili derbi...

- Ne, pobijedili smo derbi na početku sezone, sve ovisi kako želite gledati na neke stvari - negativno ili zločesto, drugačije ćete to tumačiti. Prvi derbi smo bili ravnopravni i dobili smo, drugi nismo izgubili jer smo loše izgledali. Ne vidim razlog da bi se trebali sada osjećati loše, ne vidim razlog za negativu. Ovako kako smo mi izgubili, to se stvarno rijetko tako gubi. Dinamo je uvijek samo jedan poraz udaljen od mini-krize, uvijek se očekuje najviše, s tim se treba pomiriti. U ovoj situaciji ne vidim toliko potrebe za dramom. Kako će to biti u budućnosti, na puno toga ne mogu utjecati, pa se time ne želim ni opterećivati.

U karijeri ste trenirali dva suparnička igrača - Lončara i Čondrića...

- Da, Lončara sam trenirao u Rijeci, a Čondrića u Rudešu. Nismo se čuli ovih dana, bili su veliki profesionalci, respektiram ih i kao suparnike.

U kakvom je stanju Boško Šutalo, kakva je situacija s Bernauerom i Perkovićem?

- Dobro djelujemo kad je Ristovski na stoperu, tu ću opciju često razmatrati. Boško se vraća nakon dulje pauze, izgleda sve bolje, ali nije to još na onom njegovom pravom nivou, ali očekujemo da će se vratiti na tu razinu. Bernauer djeluje sve bolje na treninzima, polako se snalazi i adaptira na momčad i zahtjeve. Plan je da neke igrače koji nisu dobili minutažu nastupe u Puli - završio je Bišćan.