U srijedu su osigurali četvrtfinale Eura, proveselili se, ali već danas su se morali vratiti u svoje klubove.

Hrvatska U-21 reprezentacija je porazom od Engleske (2-1) prošla u završnicu Europskog prvenstva koja će se igrati za dva mjeseca u Sloveniji. Onako još pun emocija, izbornik mini 'vatrenih' Igor Bišćan stao je pred novinare nakon povratka u Hrvatsku.

- U tom momentu kad smo vidjeli da lopta ulazi u mrežu. Sreća i zadovoljstvo. Moji dečki su zaslužili ovo, uložili su ekstreman napor i trud, sve ono što ide. Lopta je Domagoju savršeno sjela, na spektakularan način. Uslijedila je erupcija oduševljenja. Išli smo tamo, nismo skrivali svoje namjere, znamo da vrijedimo. Znali smo da će biti teško. Sve tri utakmice su bile iscrpljujuće i zahtjevne. Pokazalo se da se s tri boda može proći u jednoj tako teškoj grupi. Bit ćemo još jači mentalno zbog tog iskušenja i spremni dočekati četvrtfinale - kazao je Bišćan.

Uoči turnira ostao je bez Borne Sose i Joška Gvardiola koji bi vrlo vjerojatno bili članovi prve postave, a Bišćan se nada kako će obojicu imati na raspolaganju u četvrtfinalu.

- Ima mjesta za napredak. Izgubili smo tri, četiri jako bitna igrača prije turnira. Nadam se da bi se netko od njih mogao oporaviti. Nadam se da će to pozitivno utjecati na moju momčad. Takva iskušenja mogu isprovocirati jedan veliki korak u karijeri.

Luka Ivanušec, Domagoj Bradarić i Nikola Moro su igrači koji bi mogli ozbiljno konkurirati za A reprezentaciju i za odlazak na Europsko prvenstvo.

- Ukoliko se to dogodi, bit će potvrda da se dečki dobro razmišljaju. Svi znamo da A selekcija ima najveći prioritet. Koga god izbornik bude zvao, mi ćemo biti ponosni na te dečke. Manje više se zna tko su ta imena, nosioci igre u našoj vrsti, dečki koji su jako kvalitetni, već igrama u svojim klubovima su pokazali da su u stanju igrati na visokom nivou.

Naši reprezentativci će u četvrtfinalu igrati protiv branitelja naslova Španjolske.

- Jako ozbiljna ekipa, igra zrelo za mladiće te dobi, natjecateljski posloženo i stabilno. Jako malo toga prepuštaju protivnicima. Nametnu čvrst ritam, ozbiljnost, malo griješe. Guše te i guše cijelu utakmicu, a onda u većini slučajeva i uguše. Kao što su sve protivnike. Oni su uvijek u samim završnicama tih mlađih kategorija. Ovo iskustvo i cijelo iskustvo koje smo dobili kroz kvalifikacije nam daje nadu za nešto, pripremit ćemo se - kazao je izbornik pa nastavio:

- Ovaj uspjeh je posebno drag kao što su bili neki uspjesi u klubovima koje sam trenirao. Ne bih sebe stavljao u prvi plan, dečki zaslužuju najveće zasluge, oni su izgurali. I od kvalifikacija kada smo bili na rubu ispadanja i ono zadnje kolo kvalifikacija kada smo trebali sve napraviti s naše strane da bi prošli dalje i proći dalje u četvrtfinale u ovakvoj jednoj grupi govori dosta o njima. Ponosan sam, na sve koji su na tome putu bili sa mnom i još jesu. Od prvog dana smo znali na koji način želim raditi i sav taj rad i pošten pristup se isplatio. Uvijek će se isplatiti, to je način kojim smo krenuli i tako ćemo nastaviti dalje.

Englezi su 15 minuta prije kraja došli do vodstva od 2-0 i u tome trenutku je bilo jasno da moramo napasti. Trebao nam je jedan gol za prolazak dalje, a on se dogodio u 91. minuti kada je Domagoj Bradarić zabio eurogol.

- Nadao sam se i vjerovao da ćemo imati priliku u završnici. Obično u takvim utakmicama svojim trudom zaslužiš da ti se lopta odbije, da ti se protivnik ponudi svojom pogreškom. Očekivao sam da ćemo nešto imati u toj dugoj nadoknadi, čuo sam njihovog izbornika kad je rekao da prelaze u 4-5-1 i odmah smo komentirali da bi nam to moglo pomoći, da će se povući i da će nam prepustiti prostor u sredini da možemo kontrolirati igru. To ti daje nadu da će doći do šuta, čim je šut u pitanju može biti odbijanac, korner. Ili vrhunski eurogol što se nama dogodilo. Takav gol je vrijedan četvrtfinala i svog onog veselja. Presretni smo zbog toga.

Hrvatska je prvu utakmicu izgubila od Portugala (1-0) no od početka se postavilo previše defenzivno i bili smo dojma da je falilo više hrabrosti. To je i sam rekao Luka Ivanušec, no Bišćan smatra kako je 'bunker' bio odličan izbor.

Bile su kritike na način kako smo igrali. Najmanje smo izgubili, to nam je donijelo četvrtfinale sa samo tri boda. Broj upućenih udaraca Engleske i Švicarske zajedno protiv Portugala u okvir je nula, broj upućenih udaraca sveukupno prema vratima je osam. To je isti broj koji smo imali sami iz tog defenzivnijeg pristupa. To govorim da dam do znanja da ne znači što se nekad odlučiš igrati na taj način na koji se odlučiš da ti to ne umanji šanse da zaprijetiš. Portugal je bio daleko najbolji u našoj grupi i jedan je od favorita cijelog turnira. Što će biti sa Španjolskom treba vidjeti. Teško igramo na taj način. Trener nekad mora donijeti odluke koje nisu jednostavne. Od igrača moramo raditi kompletne nogometaše i od momčadi kompletne grupe koje će se znati prilagoditi situaciji. I dat ćemo talentu priliku da bude uspješniji i ostvari velike stvari.

Objasnio je i zašto je protiv Švicarske uveo Kotarskog umjesto Šempera.

- Činilo mi se da ćemo morati dosta koristiti golmana u drugoj utakmici, htjeli smo spustiti loptu na zemlju i igrati čistu igru. Što se tiče Dominika Kotarskog, imao je dvije velike greške, ali ih je sam ispravio. Obranio je par teških lopti. Pogotovo onu zadnju. Ne želim nikoga izdvajati. I Šemper i on su dali sve od sebe, i kada nisu igrali bili su tu za ekipu, pozitivan faktor u atmosferi. Sa svima sam zadovoljan.

Hrvoje Babec je na popis upao na dan kada je reprezentacija putovala u Sloveniju, ali bio je fantastičan na sredini terena.

- Njemu treba čestitati. Upao je naknadno na popis. U onoj roli koju je imao protiv Portugala je pokazao da se na njega može računati. U Gorici je jedan od bitnijih faktora. Imamo dosta igrača tog tipa i jako je teško raspodijeliti minutažu da budu svi zadovoljni. On je odigrao vrhunski, pošteno i karakterno. Veliko je iznenađenje za sve nas. Teško je i ne pohvaliti Šverka, igra ljevaka na desnoj strani, borio se protiv ponajboljih mladih europskih igrača, neke zdravstvene probleme koje je imao, nije posustajao. I ovi drugi koji mogu igrati i u idućem sazivu, Vušković, Čolina, Krizmanić. Dobili smo jako puno s ovim turnirom. To će se već vidjeti na njihovim igrama u klubovima.

Englezi se ni ovaj put nisu ponijeli gospodski. Osim što je na kraju utakmice skoro došlo do tučnjave, izbornik Engleske Aidy Boothroyd rekao je kako Domagoj Bradarić više nikada neće zabiti onakav gol te da je ovaj put slučajno zabio.

- Nije dovoljno samokritično. Nije ga njegov gol izbacio, njega je izbacio Bradarićev gol, ali on je pobijedio tu utakmicu. Njega je izbacilo sve ono što su oni igrali do tada. Da je malo više kritičan prema sebi i svojoj ekipi, drugačije bi razmišljao. Nema pravo tražiti alibije, nema pravo prebacivati svoje razloge za neuspjehe eurogolovima mojih igrača. I proglašavati taj gol slučajnim. Pa on ima ekipu koja vrijedi šest, sedam puta više od naše, koja vrijedi duplo više od Portugala. Najskuplju ekipu od svih, ima igrače koji igraju standardno u Premier ligi. Nije to dobra poruka njegovim igračima.

Na kraju utakmice došlo je i do manjeg incidenta. Dok su naši slavili prolazak u četvrtfinale, do njih je dojurio Curtis Jones koji je, očito frustriran porazom, htio utjerivati neku pravdu te se potući s našim reprezentativcima.

- Činilo se da smo mi provocirali neprimjerenim gestama i svojim ponašanjem, to nije istina. Tu nema ni najmanje razloga za njihovu nervozu. Oni su bili ljuti i frustrirani zbog rezultata. Oni su tražili razlog da uđu u probleme s nama. Naši igrači su reagirali mirno. Stariji članovi njihova stožera su vidjeli da njihovi igrači rade probleme. Ne moramo se brinuti da će izaći neki dokaz o rasizmu. Dečki su se ponašali fenomenalno i u tim situacijama kada je bilo užareno pokazali samokontrolu i odgovorno ponašanje. Tu smo ispali ekipa i onako kako treba. Iznenadilo me ponašanje Curtisa Jonesa na kraju. Ne znam iz kojeg razloga. To su vjerojatno frustracije. Oni su zamjerali način na koji su se naši igrači veselili. Tu ništa nije bilo loše. To su shvatili stariji članovi njihova stožera. Maknuli su ga tamo, ispričavali su se.