Bišćan odgovorio na pitanje o Dinamu koje zanima mnoge i dodao: Hajdukovci? Postoji red

U-21 nogometna reprezentacija Hrvatske okupila se uoči prijateljskih utakmica s Izraelom i Engleskom. U četvrtak 23. ožujka igraju prijateljsku utakmicu protiv Izraela u Varaždinu, a pet dana kasnije putuju u London povodom utakmice s Engleskom.

Sve je to zbog nadolazećeg U-21 Europskog prvenstva koje će se krajem lipnja održati u Rumunjskoj i Gruziji. Izbornik mlade reprezentacije Igor Bišćan (44) obratio se novinarima povodom okupljanja.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Svako okupljanje je važno, svaka utakmica isto, to je nešto što smo željeli potaknuti kod igrača od prvog dana. Moraju biti svjesni da je svaka utakmica prilika za njih da budu bolji igrači, da osnaže sebe i da se etabliraju. Ove utakmice jesu prijateljskog karaktera, ali su u sklopu priprema za EP koji je vrhunac ovog ciklusa, borili smo se za to dvije godine - rekao je Bišćan.

- To su najbolji koje smo mogli dobiti u ovom trenutku budući da mnoge reprezentacije nisu više dostupne i ove su reprezentacije jedine s Eura s kojima smo mogli igrati. Odlučili smo se onda uzeti najbolje moguće kako bismo probali osjetiti koja će nas kvaliteta očekivati. Ili barem slična, recimo Španjolske. Izrael je iz nekog 4. pota, ali je reprezentacija koja je žilava i čvrsta pa da vidimo gdje smo.

Bišćan se nada Gvardiolu i Sučiću

Bišćan se nada da će na Euru zaigrati neki etablirani članovi seniorske reprezentacije, poput Joška Gvardiola, Josipa Šutala i Josipa Stanišića.

- Vidjet ćemo odluku A stožera. To je razumljivo, blizu je to jedno drugome u specifičnom dijelu sezone kada je većini igrača već sezona završila, pripreme su jako blizu, jako puno faktora će na to utjecati. Ja se samo nadam da ćemo imati najbolju momčad na raspolaganju.

Luka Sučić trenutno je 'izvan stroja' zbog napuknuća vanjskog ligamenta lijevog koljena. Bio je na operaciji u Innsbrucku, a ranije je za 24sata rekao da će vjerojatno propustiti završnicu Lige nacija koja čeka seniorsku reprezentaciju i U-21 Euro.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, Bišćan se nada da će biti spreman za veliko natjecanje.

- Uvijek postoje šanse, prema prvim procjenama to je oporavak od tri mjeseca, a može li brže, to će vrijeme pokazati. Ja se nadam, kao i svi, da će biti. Je li to dovoljno brže da se adekvatno pripremi i bez rizika jer se pita nešto i njegov klub. Ako dođe, bit će veliki plus. Razgovarao sam s njime, nije idealan moment za njega, ali vidjelo se da ga nešto muči, da nije na svome nivou, to je bilo neophodno za napraviti. Situacija je takva kakva je. Nema puno vremena u U-21 reprezentaciji, ima još pravo igrati za nju, ali on pokazuje takvu kvalitetu da će on sigurno uskoro biti član A reprezentacije - otkrio je Bišćan.

Hoće li preuzeti Dinamo?

Bišćan je odbio odgovoriti na pitanje o odnosu s Darijom Šimićem, novim članom uprave Dinama i glasinama kako bi mogao postati novi trener 'modrih'.

- Ovo je presica isključivo mlade reprezentacije. Nije vrijeme ni mjesto da govorim o nečemu drugome - kratko je rekao.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Komentirao je i doping aferu Marija Vuškovića i plasman 'bilih tića' u polufinale Lige prvaka mladih.

- Savez i ja smo u kontaktu s njim, dosta smo upoznati s cijelim slučajem i pozitivni smo, optimistični oko cijele situacije. On nas je uvjerio, a i kroz sve kontakte u ovim godinama s njim, doista smo dobili dojam da je dečko nevin. To je najvažnije, a i on je spreman boriti se da to dokaže sa svime što je u njegovoj moći, to je najviše što može sada. Mi se nadamo da će se to što prije riješiti i da će se on što prije vratiti - poručio je Bišćan, pa se osvrnuo na Hajdukove juniore.

- Oni su napravili lijep uspjeh i za njih i pokazali da se može parirati najboljima. Svi su oni potencijalni U-21 reprezentativci, ali postoji neki red kojim se postaje to, oni su dovoljno mladi da budu tu, ali kao članovi U-19 reprezentacije koja ima jako važne kvalifikacije. To je jedan od razloga zašto nismo pretjerano sada uzimali u obzir neke od njih, ali bit će vremena za njih da kvaliteta i rad nađu put - zaključio je Bišćan.

