Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom do 21 godinom najveća je utakmica ikad. Prvi put "mladi vatreni" došli su do pobjede na Europskom prvenstvu, još u ožujku, odmah i prošli skupinu. Slijedi obračun sa Španjolcima na Ljudskom vrtu u Mariboru (ponedjeljak, 18 sati) za mjesto u polufinalu.

Izbornik Igor Bišćan ovaj je put imao više za uigravanje momčadi nego u prvom dijelu prvenstva.

- Bilo je lakše, imali smo skoro duplo više vremena za pripremu i iskoristili smo ga. Sve zacrtano smo odradili. Imali smo tri ozbiljna treninga za taktiku i pripremu igre u odnosu na protivnika. Nije ni to idealno, ali sasvim dovoljno da se prenesu osnovne ideje, da se nešto radi na njima i vjerujem da će se to vidjeti - rekao je Bišćan.

Tko najviše prijeti od Španjolaca?

- Opasnost prijeti sa svih pozicija. Mislim da im je najveća snaga u ujednačenoj kvaliteti na svim pozicijama, vrlo visoka kvaliteta i njih kao momčadi, taktički jako dobri, tehnički tradicionalno jaki, kombinatorni, puno trče, disciplinirani i ozbiljni. Dobro posložena momčad koja igra tradicionalni, španjolski stil nogometa s puno izmjena dodavanja, kratko zadržavaju loptu, maksimalno dva, tri dodira i nezgodni su za kontrolu. Konstantni su u tome, nametnu se stilom, guše protivnika i uguše ga. Ova generacija dosta je učinkovita, malo golova prima, rijetko gubi. Stvarno su favoriti turnira, dominiraju godinama u ovom uzrastu. Zadovoljni smo što ćemo im prepustiti ulogu favorita. Znamo s kim igramo, ali svjesni smo svoje kvalitete i šanse.

Nadamo se velikim stvarima

Kakva je atmosfera u momčadi?

- Ozračje je preduvjet za dobar rezultat, pokazalo se to i u nogometu i u drugim sportovima. Presretan sam kad vidim ponašanje svaki dan, ne samo na treninzima. Kad god smo skupa, u hotelu, dečki su uspostavili dobre odnose, prošli su teške bitke i to ih je zbližilo. Motivirani su da nešto naprave i mi smo tu ostali da im povećamo tu šansu, budemo im podrška. Kvalitetu imaju i vidjet ćemo, čekamo i nadamo se velikim stvarima.

Hoće li Hrvatska zaigrati s trojicom ili četvoricom stopera? Konkurencija je velika (Gvardiol, Vušković, Erlić), a tu su i jaki bekovi Bradarić i Šutalo.

- Nećemo biti predefenzivni. Ovo nije utakmica u grupi gdje možemo proći, a da ne zabijemo gol. U teoriji da, ali teško da će se to dogoditi. Posvetili smo dosta priprema u igri prema naprijed. Neću vam davati formaciju, ali neće biti onako defenzivna kako je bila protiv Portugala - kazao je izbornik i dodao:

- Bit ćemo hrabri. Teško je procijeniti kako će se utakmica odvijati, ali pretpostavljamo da ćemo mi biti češće u defenzivnom bloku. Ali moramo raditi i na destrukciji, pritiskati da oni ne budu previše komotni, pokušati isprovocirati grešku i nadam se da ćemo to kapitalizirati.

Nekolicina igrača upala su na popis u zadnji tren, Neven Đurasek, Sandro Kulenović i Matej Vuk.

- Dečki su se uklopili fenomenalno. Kad je grupa ovakva, puno jednostavnije se i lakše uklopiti. Ovi koji su došli pred kraj, vjerojatno neće počinjati utakmicu. Zbivanja na terenu pokazat će koliku će minutažu dobiti - kazao je Bišćan i otkrio zdravstveno stanje za kraj:

- Imali smo sitnih problema s Čolinom i Đurasekom preko tjedna, ali jučer su svi normalno trenirali i sve je u redu.

Majeru stižu i najbliži

Lovro Majer jedan je od nositelja ove generacije. Samouvjereno govori o šansama protiv branitelja naslova.

- Spreman sam maksimalno, kao i cijela ekipa. To su Španjolci, iako imali i slabije igrače, uvijek će biti i opasni i među favoritima. Ali mi smo kvalitetniji i imamo veće šanse nego ikad za prolazak - rekao je Majer.

Imao je dugu sezonu s Dinamom, igrao četvrtfinale Europske lige.

- Osjećam se odlično. Sezona je bila duga, puno utakmica, ali gladan sam dalje pobjeda, osvajanja, golova i asistencija. Drago mi je što se sve tako odvilo i bez obzira na veliki broj utakmica, doživio sam to s dobre strane i veselim se svakoj utakmici, bez obzira što ih je toliko bilo i što slijedi kratki odmor - kaže.

Za razliku od suigrača Luke Ivanušeca i Joška Gvardiola, nije dobio poziv Zlatka Dalića za seniorski Euro.

- Ne mogu reći da sam razočaran. Naravno da svaki igrač za sebe smatra najbolje. Sve ide svojim tijekom. Sve je kako treba biti, znam koliko vrijedim i koliko mogu pokazati. Sve u svoje vrijeme - smiruje Lovro.

Kakvi su Španjolci?

- Imaju mane, kao i svaka momčad. Zna se što je njima normalno, brzo igraju, okreću strane, traže pas igru, ali pokušat ćemo iskoristiti njihove mane.

Za razliku od grupne faze Eura, koju su igrali praktički bez zajedničkog treninga, sad su prošli četverodnevne pripreme u Svetom Martinu.

- Imali smo više vremena, ali nije to ništa previše. Drugačija situacija, došli smo s malo više vremena za pripremu, ali neće to odlučivati. Važno je da budemo pravi - jasan je Majer.

Igra se u Mariboru, u blizini Hrvatske, doći će i navijači.

- Utakmica je jako blizu, dosta su me pitali za karte. Neki od mojih najbližih će doći na utakmicu, što me veseli. Veselim se navijačima, zaboravili smo već kako je to igrati pred njima. Nadamo se da će biti kapacitet popunjen, bilo to 30 ili 50 posto.

Kakva je atmosfera u momčadi?

- Od početka kvalifikacija svatko sa svakim ima dobar odnos, svatko sa svakim pije kavu, dobro se slažemo. Nije to u nogometu čest slučaj, odnos nam je dobar, svi su došli sretni. Svi su standardni u svojim momčadima i to je plus u odnosu na Španjolce i neke druge momčadi.

Je li mu ovo najveća utakmica u karijeri, kako bi je usporedio s četvrtfinalom protiv Tottenhama?

- Veličina protivnika kao Tottenham nosi nešto svoje, a ovo je četvrtfinale Eura U-21... Jedno i drugo je jako veliko. Ne bih to uspoređivao i vjerujem da možemo to dobro odraditi - zaključio je Majer.