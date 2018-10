Bišćan: Proradit će i drugi uz Hebera, Pavičić mora biti bolji

Igor Bišćan prvi se put u Rijekinoj opremi obratio javnosti u najavi jedne službene utakmice. Tih, uobičajeno nerado pred diktafonima i kamerama. Čovjek voli travnjak i loptu, sve ostalo će obaviti jer... Mora. Po ugovoru.

Imao je desetak dana vremena raditi u miru s momčadi, bez mladog BiH reprezentativca Lončara te sa nekolicinom igrača (Acosty, Heber, Prskalo...) koji su radili smanjenim intenzitetom.

Od sutra u 18:00 u Zaprešiću počinje 'za ozbiljno'. Što je doznao u ovo malo vremena, što navijači mogu očekivati od 'nove' Rijeke?

- Momčad ima kvalitetu. To sam pretpostavljao, u to sam se vrlo brzo i uvjerio radeći sa njima. Stvar je u samopouzdanju koje logično ne bude na željenoj razini kada se zaredaju rezultati ispod očekivanih kao što se njima dogodilo. Jasno je da je temelj obrana no ja se nadam da će dečki već od sutra biti dovoljno odlučni i odvažni da i prema naprijed pokažu koliko vrijede - pričao je danas novi glavni Rijekin trener.

- Kako god prošli kod Intera, način na koji ovi dečki rade ulijeva sigurnost da smo na dobrom putu, a želja da se već od sutra i igrom i rezultatom počne ići prema gore su neupitni. Naravno, nemoguće je nakon tjedana negativnog trenda sve odmah maksimalno krene u pozitivu, ali Rijeka ima sve potrebno da i igra bolje i da počne pobjeđivati.

Što ste zatekli, u čemu je bio ili još uvijek jest problem?

- Rezultati bivšeg trenera su pokazatelj kvalitete njegovog rada, a činjenica da su igrači preuzeli odgovornost na sebe dokaz je privrženosti koju su imali prema njemu. Gledamo prema naprijed. Izuzev Velkovskog (ozlijeđen takorekuć otkad je došao u Rijeku, op.a.) svi su zdravi i na raspolaganju. Naravno, neki u ne baš optimalnoj formi, ali ama baš svi su mi pokazali da su 100% u priči koja nas jedino može izvući: disciplina, rad, vjera u vlastite kvalitete.

Sastav i sustav?

- Sustav će ili biti gotovo isti ili minimalno modificiran (4-2-3-1 ili 4-4-2, op.a.), a za sastav imam još dvije dvojbe.

Koje?

- Neću ih javno isticati. Imam još jedan trening za konačnu provjeru, a i u svlačionici sam rekao kako je lako moguće da nakon ovako malo vremena sa njima ne pogodim u izboru za baš svaku poziciju.

Pavičić u startnih 11?

- Da. On će sigurno početi. Ali mora biti puno bolji. Mora jer: sigurno može. Kvalitetu ima.

O startnoj postavi se, dakle, može samo nagađati, a iz ono malo razmišljanja što je Bišćan u nekoliko dana dao nagovijestiti, lako je moguće da sutra u Zaprešiću istrči ova postava: Sluga - Raspopović, Escoval, Punčec, Zuta - Kvržić, Čanađija, Grahovac, Gorgon - Pavičić - Heber.

Kako se trenerove ideje budu kvalitetnije usađivale u momčad Pavičić bi mogao oplemeniti središte veznog reda no za to momčad mora biti daleko samopouzdanija i uigranija.

Inače, i Matjaž Kek je na Rijekinoj klupi startao protiv Intera. I pobijedio 2:1, na Kantridi. Bišćan je u debiju kao trener Rudeša izgubio 1:5 kod Zagreba, a kao Olimpijin trener poražen je 0:1 u Europi od finskog VPS-a.

Rijekini izraženi problemi u šest utakmica bez pobjede bili su: nesigurnost u obrani kod prekida i (sa iznimkom Hebera) iznimna 'sposobnost' u promašivanju šansi.

- I opet se vraćamo na samopouzdanje. Doći će golovi, proradit će i drugi uz Hebera, posebno kada osjete da su jači kao momčad. Svi sudjeluju u defanzivnom, svi daju doprinos u ofanzivnom dijelu igre. Moguće je i na tome radimo, da se situacija nabolje promijeni već od sutra - rekao je Bišćan.

Priča sa samopouzdanjem i pritiskom kojeg nije lako izdržati uvijek ima dva lica. Kao i Armadin protest zbog imena novog trenera. Jer stvari su jednostavne:

Ako ne znaš igrati pod pritiskom profesionalnog sportaša (a Rijeka nije ni Dinamo u kojem je sve osim pobjede 'neprirodno' stanje', ni Hajduk koji živi stvarnost nemjerljivo nepredvidljivijeg temperamenta i reakcija) onda si možda 'fulao' profesiju. Varioc u '3. maju' koji radi na +45, a ne zna hoće li dobiti plaću i moći staviti hranu obitelji na stol: TO je pritisak.

HNK Rijeka je klub kojem se vlasnik zna. Sa njegovim se odlukama netko može složiti ili ne, ali ih ne može promijeniti. Nije istina da Mišković nije odgovorio na protest Armade. Jest. Oni su rekli da neće Bišćana, on je Bišćana - postavio za trenera. Jel' može odgovor biti jasniji? I svi se mogu pokupiti s Rujevice, a klub će nastaviti funkcionirati... Svi.

Osim Damira Miškovića. Sjetimo se gdje je klub bio prije njegova dolaska. I imajmo na umu njegov javni apel: 'Ako netko može bolje i ima više, neka mi se javi. I ja ga tražim!'

Blistava epoha pod vodstvom Matjaža Keka je okončana. Povijesna, briljantna era. Sutra započinje novo poglavlje, a klub je odabrao da novo ime bude Igor Bišćan. Kome je stalo do kluba i Bišćanovoj će Rijeci pružiti jedino i isključivo - navijačku podršku.