Bišćan: Realno, mi više nismo ni zaslužili. Garcia: Danas smo bili bolji nego kad smo ih dobili 1-0!

Teška i čvrsta utakmica u kojoj smo dugo tražili svoj ritam, našli smo ga tek u drugom dijelu prvog poluvremena. Naravno, da je tome razlog naš suparnik koji je bio čvrst i energičan, nije nam dao igrati. Početkom su nam se Puljani nametnuli energijom i čvrstinom, poremetili naš ritam igre, kaže Igor Bišćan.

Trener Dinama ne može biti zadovoljan prikazanim u Puli, njegova momčad stvorila je tek dvije ozbiljnije prigode u svih 90 minuta u remiju 0-0. Dinamo nije djelovao opasno, nije kontinuirano prijetio. Daleko od toga...

- Mučili smo se cijelu utakmicu kako bi kontrolirali igru, na kraju moramo se zadovoljiti tim jednim bodom. Očekivali smo više, ali realno nismo ni zaslužili više, Istra je zaslužila ovaj bod i sada idemo dalje, okrećemo se novim dvobojima - rekao je Igor Bišćan, pa nastavio:

- Naš pristup? Kroz cijelu utakmicu smo morali biti bolji u tom segmentu. Osvojeni dueli i te druge lopte diktiraju puno drugih zbivanja na terenu, a momčad koja se u tome nametne onda dodatno raste, to se vidjelo i danas. Sporo smo ušli u utakmicu, bili smo dosta usporeni, ne znam koji je razlog tome, ali to je činjenica. Moramo biti realni i nismo zaslužili više od ovog boda.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nova utakmica stiže za četiri dana, a igrački kadar sve je kraći, dvoboj s Varaždinom će zbog kartona preskočiti i Stefan Ristovski.

- To su naši problemi koji su evidentni. Morat ćemo prije ili kasnije igrati bez nekih igrača koji su već dulje vrijeme na rubu trećeg kartona. Ova utakmica će nam pomoći da se dignemo fizički, ali još nismo u stanju na pritisak odgovoriti kontrapritiskom, tada bi sve drugačije izgledalo. Kadar je takav kakav je, mlađi igrači će dobivati sve više prilike, a neki se igrači još moraju fizički dići. Moramo nekako izgurati još ovaj tjedan, pa će kasnije ipak sve biti puno lakše, manje je utakmica - rekao je Bišćan.

Gonzalo Garcia bio je zadovoljan bodom protiv Dinama...

- Bila je ovo naša dobra predstava. Posljednjih tjedana smo igrali dobro protiv Varaždina i Hajduka, tako je bilo i danas. Imali smo dobrih momenata, a Dinamo je imao jednu ili dvije šanse. Imali smo i mi svojih prilika, na kraju moramo biti sretni. Igrali smo bolju utakmicu od one kada smo pobijedili Dinamo na svom terenu 1-0 - kaže Gonzalo Garcia, pa nastavlja:

- Egoizam Bakrara? Ne, mislim da je htio dodati loptu suigraču kod onog zicera, ali nisam vidio dobro sa svoje pozicije, možda je mogao bolje reagirati. On je napadač, uvijek voli zabiti, ali mislim da je danas puno radio za momčad. I odradio sjajan posao. Radio je sve za momčad što je trebao, bio je jako discipliniran. Ne znam jer u onoj situaciji mogao dodati loptu, asistirati za gol, teško mi je bilo vidjeti s klupe.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Gonzalo Garcia odavao je dojam sretnog čovjeka...

- Da, ova je utakmica po meni bila bolja od one koju smo pobijedili 1-0. Danas smo bili organiziraniji, igrači u sredini su napravili odličan posao, Mlinar je igrao jako pametno, odlično se pozicionirano. Caseres je opet bio dobar, za njega je to tek "još jedan dobar dan u uredu". Mislim da smo bili jako dobri, bila je to dobra momčadska predstava, ali kažem, već tjednima igramo prilično dobro.

A možete li usporediti Bišćanov i Čačićev Dinamo?

Teško mi je pričati, ako ću biti iskren, rekao bih da momčad slično stoji na terenu. Dinamo je napadački orijentirana momčad, kad smo zadnji put igrali protiv Dinama u Zagrebu, bili su sjajni, potpuno su nas pretrčali. Ali kad smo igrali zadnji put u Puli, to je bila jako ružna utakmica. Dinamo je danas bio dinamičniji nego zadnji put u Puli, ali sad je i teren bio nešto bolji, omogućavao je dinamovcima neka brža dodavanja, prije tri tjedna to nije bilo moguće na ovakvom terenu - poručio je Gonzalo Garcia, pa nastavio:

- Evo, gledao sam Dinamo prošli tjedan, kad su igrali doma, visoko pobijedili Slaven Belupo. Bili su sjajni, igrali s puno kretanja, otvaranja u međuprostore, nizali prilike. Dinamo mi je izgledao baš jako dobro. Od svojih igrača želim da sami čitaju igru, to su danas radili jako dobro. Imam nekoliko igrača s kojima za vrijeme utakmice probleme rješavam jednostavnim pogledom, odlično se razumijemo i to je najvažnije.

Ristovski: Trebamo se više koncentrirati

Stefan Ristovski u nadoknadi je zbog simuliranja dobio žuti karton zbog kojega će propustiti utakmicu protiv Varaždina u srijedu.

- Čestitam Istri na bodu. S obzirom na šanse koje su imali oni i mi, realan je rezultat neriješeno. Ništa, nastavljamo se boriti, nastavljamo našim putem. Sami ste vidjeli da je iznimno teško svako gostovanje, svaka utakmica, tako će biti do kraja. Preostaje nam koncentrirati se malo više, vjerovati malo više u sebe, da se naše samopouzdanje digne da u ovakvim utakmicama dođemo do pobjede. Na kraju krajeva, u ovakvim utakmicama rješava se prvenstvo. Ali dobro - kazao je Makedonac.

Slijedi Varaždin pa Poljud gdje možete osigurati naslov.

- Ne spremamo se samo za derbi. Dinamo je klub koji ima jasne ciljeve, od prijateljskih utakmica do kraja prvenstva ciljevi su samo pobjede, tu ništa ne skrivamo. Pripremit ćemo se normalno, kao u svakoj utakmici, i nadam se tri boda - dodao je Ristovski.

