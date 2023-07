Bišćan: Bernauer će puno više igrati u HNL-u, radije bih Tbilisi, a Livaja je u top pet igrača lige

Dinamo je prošlu sezonu završio u slavljeničkom tonu, a i nova sezona može započeti s novim trofejem u rukama. Modri u subotu od 20 sati na Maksimiru dočekuju Hajduk u Superkupu.

Prije godinu dana ova dva kluba sastala su se na istom mjestu, a hrvatski prvak bio je bolji nakon jedanaesteraca. Za razliku od Hajduka koji je doveo petoricu igrača, Dinamo je zasad službeno predstavio tek jednog igrača, no još bitnije za Igor Bišćana, ostali su najbolji igrači, a svi oni će biti na raspolaganju za derbi sa Splićanima.

- Uzbuđeni smo, vjerujem da su tako i navijači prije početka sezone. Superkup nam je dobrodošao, pa i svima koji vole nogomet. Očekujemo dobru igru, da nastavimo gdje smo lani stali i dobar rezultat, novi trofej - kaže Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Svi su OK, svi konkuriraju. Zadovoljan sam kako su prošle pripreme, ta četiri tjedna smo dobro odradili, iako smo se okupljali u hodu. Za sad je sve dobro, samo "mali" Vasilj ne konkurira. I Rukavina, koji još nije potpuno zdrav.

Koliko je Dinamo bolji nego kad ste ga preuzeli?

- To ćemo vidjeti. Nismo bili kompletni, igrači su nam se priključili tek prije desetak dana, odigrali samo po 45 minuta na pripremama. Ne mogu govoriti koliko smo bolji nego prije, volio bih da nastavimo u tom smjeru, to je bilo dosta dobro. Hoćemo li otići dalje, vidjet ćemo. Trebat će nam da pohvatamo konce.

Dolaze li Japanac i Alžirac?

- Na tome se radi, vidjet ćemo. Pojačanja? Uvijek mi trebaju još dva-tri igrača, kao i svakom treneru. Igrat ćemo na tri fronta, trebaju nam igrači, treba nam kvalitete kako bi bili spremni za napornu sezonu.

Kakav je Hajduk?

- Gledali smo ih na pripremama, očekujemo pozitivnu momčad, kakva je bila prošle sezone. Bili su tad jako dobri u finišu prvenstva, nizali su dobre rezultate u kontinuitetu. Maksimalno ozbiljno shvaćamo utakmicu. Trofej je u igri, čujem da će biti dobra atmosfera, moramo biti pravi.

Vaše mišljenje o treneru Hajduka Ivanu Leki?

- Igrali smo prije 2,5 mjeseca, pa sam odgovarao na pitanje o Ivanu. Respketiram ga, napravio je trenersko ime izvan Hrvatske što je teško. Svima je u interesu da takvih ljudi bude u našem nogometu, da razvijaju naše talente.

Hajduk igra bez Marka Livaje...

- Livaja? On je ponajbolji igrač lige, u Top 3 ili Top 5 igrača lige. Znamo što on znači za Hajduk, nećemo mijenjati pristup s naše strane, a koliko će to ostaviti traga na njima, to nas ne brine.

Neki treneri vole odmah derbije, neki pak vole laganiji ulazak u sezonu...

- To sam prokomentirao već, treba prihvatiti situaciju kakva je, iskoristit je na najbolji mogući način. Meni je dobro što odmah dvaput igramo s Hajdukom, Superkup smo zaslužili svojim igrama prošle sezone, a sad s kim ćemo otvoriti sezonu, to je sve nebitno, igrat ćemo sa svima. Moramo iskoristiti situaciju i biti pametni na početku sezone. Ritam je brutalan na početku sezone, ali spremni smo za to.

Kako ste doživjeli Maximea Bernauera?

- Dobro pitanje. Pokazao je kvalitete koje smo znali, jak je na lopti i tehnički je dobar. Vjerujem da će tijekom sezone pokazati puno, na početku ćemo ga koristiti više u HNL-u, na toj smo poziciji pokriveni stožernim igračima, to je i logično. Ako bude pravi, takva će mu biti i minutaža. Pokazao je suigračima kako je kvalitetan, malo mu još možda fali po pitanju fizike i dominacije u duelu, ali to smo znali i prije. Vjerujem da će to riješiti prilagodbom, i nekim razgovorima, da ćemo izvući najbolje od njega. Dečki su ga prihvatili, trudi se učiti hrvatski, malo ga muči što ne priča dobro engleski, ali samo pozitivno mogu pričati o njemu.

Kako ste doživjeli dvoboj Astane i Dinamo Tbilisija?

- To sad nije tema pa ću biti kratak. Sve je to slično, možda bi radije igrao s Dinamom. To je sve tu negdje, mi moramo biti ozbiljni i onda ćemo proći.

Odlasci?

- Ne, oko toga nemam nikakvih saznanja - završio je Bišćan.