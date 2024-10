Bitka za tron NBA lige nije bila toliko uzbudljiva: Tu su otac i sin, nemili Wemby, a i Hrvati

Tatum, Brown, Holiday, White i ostatak ekipe nakon dugih i sušnih 14 sezona donijeli su radost momčadi iz Massachusettsa. Bostonov naslov broj 18. je tu, šampanjac se popio, led istopio, a izazivači spremno čekaju na revanš u novoj, 79. po redu sezoni najjače košarkaške lige na svijetu.

Sezona počinje 22. listopada kada u noći s utorka na srijedu sezonu otvaraju u velikom klasiku prvaci Celticsi protiv Knicksa. Samo tri sata kasnije na terenu će biti i momčadi Lakersa i Wolvesa. I ove sezone imamo turnir usred sezone koji počinje 12. studenog. U turniru će sudjelovati svih 30 momčadi koje će biti podijeljene u šest skupina koje će činiti tri franšize iz zapadne konferencije i tri s istoka. Svaka će momčad odigrati četiri utakmice, dvije doma i dvije u gostima. Pobjednik turnira dobit će posebni pehar, a igraći će biti nagrađeni s 500.000 dolara.

U nastavku vam donosimo najavu Zapadne konferencije, nikad jače i konkurentnije, gdje se čeka debi oca i sina, novi nastupi Zupca i Šarića, renesansa Curryja, dominacija Wembyja...

Denver Nuggets

Moguća petorka: Murray - Braun - Porter Jr. - Gordon - Jokić

Omjer iz prošle sezone: 57 pobjeda, 25 poraza

Prvaci iz sezone 2022./23. u trileru u sedam utakmica ispali su prošle sezone u doigravanju od Timberwolvesa. Edwards i društvo bili su za nijansu bolji od ponosa iz Colorada u kojem je prečesto Jokić bio taj koji je sam vukao momčad. Nekonzistentnost drugog najboljeg igrača, Kanađanina Jamala Murrayja pokazala se preskupom za Denver. Jokić je u regularnoj sezoni osvojio svoj treći MVP pokal, ali ostaje žal i gorak okus zbog cjelokupne predstave u play offu. U gotovo istoj postavi nastavljaju Nuggetsi i u ovoj sezoni. S klupe ih predvodi Mike Malone, a u petorci Jokić, Murray, Porter Jr te Gordon i najvjerojatnije Christian Braun. Valja istaknuti da se momčadi pridružio i naš Dario Šarić, Na papiru i dalje jedan od favorita lige, ali pitanje je koliko će rezervne snage u vidu Strawtera, Čančara i ostalih doprinijeti.

Dallas Mavericks

Moguća petorka: Dončić - Irving - Thompson - Washington - Lively

Omjer iz prošle sezone: 50 pobjeda, 32 poraza

Prošlosezonski finalisti lige u pet su utakmica 'pali' protiv favoriziranog Bostona. Sjajni i već opjevani Dončić vukao je momčad iz Teksasa, ali nedostajalo je konkretnije pomoći u liku Irvinga. S prosječno 19 poena nije se uspio nametnuti kao drugi najbolji igrač momčadi što je u konačnici i koštalo Mavse puno napetijeg finala. Ali, to je sada iza njih. Pod vodstvom nekadašnje najbolje dirigentske palice lige, Jasona Kidda, Mavsi s puno očekivanja ulaze u novu sezonu. Stigao je Klay Thompson koji, unatoč već poznim godinama, i dalje predstavlja veliku opasnost za svakog protivnika. Klasa je tu, bitno je samo uhvatiti formu. Nakon godina potrage za kvalitetnim rješenjem na poziciji centra, Mavsi su taj nedostatak nadomjestili s talentiranim Livelyjem i Gaffordom. Uz njih dvoje, tu je i potentni James Hardy koji se sigurno nada većoj minutaži te P.J. Washington, nekadašnja velika nada Hornetsa. Veliki problem za Mavse mogla bi ponovno biti njihova obrana.

Golden State Warriors

Moguća petorka: Curry - Podziemski - Wiggins - Kuminga - Green

Omjer iz prošle sezone: 46 pobjeda, 36 poraza

Nakon dugih 13 sezona, četiri naslova, brojnih mečeva koji će ostati u sjećanju svih fanova, Klay Thompson napustio je Warriorse. Polako, ali sigurno rasipa se zlatna generacija Golden Statea predvođena Stephom Curryjem i Draymondom Greenom, uz naravno Klaya. Preselio se tako Klay u Mavse, a fanovi će se morati naviknuti na život poslije njega. Tu je i dalje alfa i omega ekipe te najbolji tricaš u povijesti, Steph Curry. Steve Kerr mu i dalje vjeruje, a okružio ga je još jednim vrsnim šuterom Buddyjem Hieldom. Uz njih je tu mlađahni Kuminga koji strpljivo čeka priliku u prvoj petorci, ali i Moses Moody te prošlogodišnji rookie, centar Trayce Jackson-Davis. Upravo on se još prošle sezone pokazao kao odlična alternativa na tankoj poziciji centra. Nakon Boguta, Pachulije i McGeeja, stigao je novi centar za buduće pick'n'rollove.

Houston Rockets

Moguća petorka: VanVleet - Green - Brooks - J. Smith Jr. - Sengun

Omjer iz prošle sezone: 41 pobjeda, 41 poraz

Mlađahna družina iz Texasa nada se sezoni u kojoj će napraviti veliki iskorak. Konkurencija na zapadu je velika, ali paralelno time rastu i apetiti Rocketsa. Ime Udoka se nakon skandala u Bostonu solidno snašao na klupi, iako to rezultat ne prikazuje. Završio je prvu sezonu na 'nuli', a u drugu ulazi s iskusnijim Sengunom i Greenom i pod vodstvom prekaljenog VanVleeta i terijera Brooksa. Rezultat će uvelike ovisiti o spremnosti mladih snaga poput Amena Thompsona, Cama Whitmorea te Jabbarija Smitha Jr.

Los Angeles Clippers

Moguća petorka: Harden - Jones -Powell - Leonard - Zubac

Omjer iz prošle sezone: 51 pobjeda, 31 poraz

Sezona za mlađeg brata iz Los Angelesa nije niti počela, a već se pretvara u potpuni kaos. Najveća zvijezda i najbolji igrač momčadi, Kawhi Leonard, na neodređeno vrijeme izostajat će momčadi, novi problem sa već starim i 'izraubanim' koljenima. To znači da će ključeve momčadi dobiti sada već 35-godišnji James Harden, neupitna igračina, s velikim upitnikom na glavi - hoće li ga ova situacija beznađa otjerati iz Clippersa? No dobro, ostavimo te špekulacije za neki drugi tjedan. U momčadi će i sedmu sezonu zaredom biti naš Ivica Zubac, a u nedostatku prave rezerve na centru, vjerojatno će mu i Tyrone Lue dati pokoju minutu više na parketu ove sezone. Zu se odlično snašao u Los Angelesu i posao je neizostavni član momčadi, a u nedostatku pravih opcija u napadu Clippersa, sigurno će dobiti i pokoji šut više. Što se tiče dolazaka i odlazaka, nema više Paula Georgea, čija epizoda u Los Angelesu može se svesti na potpuni zaborav. Od 'značajnijih' dolazaka tu je ono Kevina Portera Jr., koji se u centru pažnje, umjesto igrom, našao zbog nasilja nad djevojkom.

Los Angeles Lakers

Moguća petorka: Russell - Reaves - James - Vanderbilt - Davis

Omjer iz prošle sezone: 47 pobjeda, 35 poraza

Tata i sin u akciji. Do sada neviđeno, a i nezamislivo. U ligi je bilo djece koji su naslijedili očeve, ali godinama nakon što su se oni umirovili. LeBron i Bronny bit će tako prvi duo oca i sina koji će zajedno debitirati i igrati u jednoj NBA sezoni. Stariji James u svojoj 22. sezoni, dok mlađi tek kreće sa svojim putom. Prošle sezone zaustavio ih je u prvom kolu play offa Denver, ali apetiti momčadi iz Los Angelesa neće zadovoljiti ništa manje osim naslova. Koliko je to realno, s obzirom na momčad, tek ćemo vidjeti kroz sezonu. Davis je napokon odigrao sezonu bez previše propuštenih utakmica, čak njih 76. Čini se da je prošla vječnost otkako je skupio toliki broj. Uz LeBrona i Davisa, tu su i Russell i Reaves, potentni dvojac koji je ofenzivno odličan, ali ipak s previše defenzivnih zadataka. Njih bi trebao pokriti kao peti član petorke Jarred Vanderbilt. U nikad jačem zapadu, momčad će morati dobro raditi na obje strane ako žele izbjeći play in. Valja napomenuti kako je Darwina Hama na klupi zamijenio nekada vrhunski šuter J.J. Redick, neiskusni trener s iskustvom tek na terenima podcasta. A osim Bronnyja, draftan je i Dalton Knetch, za kojeg mnogi vjeruju da je bolji igrač nego što to pozicija na draftu sugerira (17).

Memphis Grizzlies

Moguća petorka: Morant - Bane - Smart - Jackson Jr. - Edey

Omjer iz prošle sezone: 27 pobjeda, 55 poraza

Momčad iz Memphisa konačno je na okupu. Sad, koliko dugo, to je bolje pitanje. Glavna zvijezda momčadi, Ja Morant, proveo je prvih 25 utakmica na tribinama zbog suspenzije i lakog prsta na obaraču, a nakon povratka trajno je završio sezonu zbog operacije ramena. Tijekom pred sezone ozlijedio je zglob, ali vjeruje se kako je to tek lakša povreda. Vratio se i Smart, a tu je i dvojac Bane Jaren Jackson Jr. koji je sam 'vukao' veliki dio prošle sezone, ali i sami su propustili poneku utakmicu. Nakon odlaska ozlijeđenog Adamsa, momčad je bila bez pravog centra. To su riješili s 9. pickom na draftu i odabirom 224cm visokog Zacha Edeyja. Kako će se snaći u brzoj petorki predvođenoj Morantom, tek ćemo vidjeti, ali u Memphisu polažu velike nade u njega.

Minnesota Timberwolves

Moguća petorka: Conley - Edwards - McDaniels - Randle - Gobert

Omjer iz prošle sezone: 56 pobjeda, 26 poraza

Karl Anthony Towns je nakon devet sezona prepunih stresom, ozljedama i ponajviše neuspjehom otišao iz hladne Minnesote. Nova adresa je New York, a u smjeru Wolvesa otišao je paket Randle - DiVincenzo. Prva njuška ekipe i ove sezone bit će Anthony Edwards, sjajni i eksplozivni šuter željan izazova i bez imalo prijezira prema ikome u ligi. Koliki mu je plafon, to samo on zna, ali javnost je od njega već napravila buduću mega zvijezdu. Prošlosezonski finalisti zapadne konferencije traže korak više ove sezone, a uz Antmana tu je i četverostruki najbolji obrambeni igrač lige Rudy Gobert te bezvremenski Mike Conley.

New Orleans Pelicans

Moguća petorka: J. Murray - Murphy - Ingram - Williamson - Jones

Omjer iz prošle sezone: 49 pobjeda, 33 poraza

Je li to konačno sezona u kojoj će Zion pokazati što sve može i hoće? Pitanje koje se iz godine u godinu pita svaki fan Pelicansa. Osovini McCollum-Ingram-Zion pridodan je Dejounte Murray iz Hawksa koji se nije baš snašao u partnerstvu s Youngom. Zapravo, bilo je i onako kako je većina poznavatelja i ljubitelja košarke očekivala. U Pelicansima Murrayja ne čeka dominantni play koji voli imati loptu, ali čeka ga momčad u kojoj svatko može sudjelovati. Možda će mu takav sustav igre ipak nešto više odgovarati. Gorostas iz Litve, Jonas Valanciunas, napustio je ekipu i preselio se u Wizardse, stoga pitanje centra ostaje enigma. Hoće li to biti Zion, Herb Jones ili možda Karlo Matković, vidjet ćemo na početku sezone. Trener Willie Green ulazi u svoju četvrtu sezonu, ali s ovakvom momčadi ipak može i mora bolje.

Oklahoma City Thunder

Moguća petorka: Gilgeous Alexander - Caruso - Dort - Holmgren - Hartenstein

Omjer iz prošle sezone: 57 pobjeda, 25 poraza

Trener Mark Daigneault ima priliku raditi s jednom od najperspektivnijih mladih ekipa u cijeloj ligi. MVP kandidat Shai Gilgeous Alexander prodire bez imalo problema kroz protivničke obrane, a leđa mu čuva Chet Holmgren, drugi pick iz 2023. Uz Jalena Williamsa i Lu Dorta, petorci je pridodan omiljeni Alex Caruso, neizostavni član Lakersa iz sezone 2019./20. On će zamijeniti Australca Giddyja koji je otišao u Bullse. Čvrst obrambeni bedem Thunder je tako pojačao s jednim od najboljih obrambenih igrača lige. Uz njega je stigao i Hartenstein koji se nažalost u predsezoni ozlijedio. Prošle sezone ih je Dallas izbacio s 4-2 u polufinalu doigravanja, ali to nije poljuljalo šampionske ambicije ove momčadi.

Phoenix Suns

Moguća petorka: Jones - Booker - Beal - Durant - Nurkić

Omjer iz prošle sezone: 49 pobjeda, 33 poraza

Od finala lige i poraza od Bucksa u sezoni 2020./21. pa kasnije i sramote protiv Dallasa do odlaska Chrisa Paula, dolaska Duranta i Beala, u Arizoni nikad nije dosadno. U hrpetini igrača koji su došli i otišli, valja istaknuti dolazak provjerenog playa Tyusa Jonesa te odlazak šutera Erica Gordona. Ima tu još zanimljivih igrača s kojima će se više morati pozabaviti novopridošli Mike Budenholzer, trener koji ih je upravo s Bucksima srušio 2021. Hoće li isti recept primijeniti sa Sunsima, odgovor će dati Booker i Durant. Dvije glavne i najjače uzdanice debelo su podbacile prošle sezone u play offu. Metlom ih je pomela Minnesota. U ovu sezonu ulaze ipak sa zdravijim Bealom i Nurkićem, koji bi trebali puno ozbiljnije shvatiti ciljeve Sunsa. Jedini starosjedilac u ekipi je godinama Booker koji je ušao u svoju desetu sezonu.

Portland Trail Blazers

Moguća petorka: Henderson - Simons - Avdija - Grant - Ayton

Omjer iz prošle sezone: 21 pobjeda, 61 poraz

Portland je prošle sezone odnio titulu najgore momčadi zapada. Sa svega 21 pobjedom bili su zakucani na dno konferencije, a po svemu sudeći, niti ova sezona neće biti bajna za momčad iz Oregona. Ipak, ima tu nekoliko svijetlih točaka. Draftali su Clingana kao sedmi pick, buduću zamjenu za Aytona. Uz njega imaju i cijeli niz mladih igrača na koje se Chauncey Billups može osloniti. Pitanje je samo, hoće li vodstvo momčadi moći trpjeti još jednu lošu sezonu. Možda, ako im je u cilju Cooper Flag. No, dobro. Ne vjerujemo kako mladi momci poput Simonsa, Sharpea i Hendersona uživaju u redanju poraza. Osim njih, tu je i jednodimenzionalni Jeremy Grant čija sudbina u momčadi je također nepoznanica, ali i Robert Williams poznatiji kao 'Timelord' koji se nažalost opet ozlijedio. Od značajnijih imena, momčad je napustio veteran Brogdon, a iz Wizards je stigao Avdija.

Sacramento Kings

Moguća petorka: Fox - Ellis - DeRozan - K. Murray - Sabonis

Omjer iz prošle sezone: 46 pobjeda, 36 poraza

Fox i Sabonis dobili su konačno i treću strunu koja im je nedostajala. Bivša zvijezda Spursa i Raptorsa, Demar DeRozan, stigla je iz Bullsa u kojima i nije ostavio predubok trag. Ipak, oni najvjerniji će se sjetiti niza u kojem je u osam utakmica zaredom zabio 35 poena na 50 posto šuta iz igre. Pouzdani DeRozan pojačat će napadačke snage u kojima dirigentsku palicu ima eksplozivni Fox, ali nerijetko i sam Sabonis. Uz njih su tu i Murray, Huerter, Monk, Ellis...

San Antonio Spurs

Moguća petorka: Paul - K. Johnson - Barnes - Sochan - Wembanyama

Omjer iz prošle sezone: 22 pobjede, 60 poraza

Popovichevi pulenovi bit će prava mina za sve ekipe na zapadu, ali i šire. Stigao je dugo željeni Wembanyama i već u Rookie sezoni pokazao i dokazao kako će biti jedan od najboljih igrača u ligu u idućim godinama. Nakon Robinsona i Duncana, Wemby je treći po redu prvi pick Spursa u njihovoj povijesti. Njihov nasljednik ima velike 'čizme' koje treba ispuniti, ali simpatični Francuz polako i sigurno gazi svojim putem. Ne maršira on dakako sam. Kao mentor i nit vodilje u momčad je stigao Chris Paul, treći najbolji asistent lige u povijesti. Možda i prsten nije dočekao, ali sigurno će osigurati Wembyju dovoljno kvalitetnih šuteva. Četvrtim pickom na draftu uzeli su Castlea, potentnog šutera i krilo za kojeg vjeruju da obećava. Od momčadi iz prošle sezone tu je Vassell, koji će početak propustiti zbog ozljede, Keldon Johnson, švicarski nožić zvan Sochan te provjereni Harrison Barnes. Do naslova će jako teško, ali protivnici će još teže naći lijek protiv glavobolje zvane Wembanyama.

Utah Jazz

Moguća petorka: Sexton - K. George - Hendricks - Markkanen - Kessler

Omjer iz prošle sezone: 31 pobjeda, 51 poraz

Ako je Portland nepoznanica, što je onda tek Utah. Markkanen je pronašao renesansu u momčadi iz Salt Lake Cityja, postao je i all star, ali trebat će mu puno više pomoći ako ga žele zadržati na duže staze. Istina, tu je Sexton, obrambeni div Kessler, potentni Keyonte George i Jordan Clarkson. Ali za ambicije nekadašnje sile na zapadu, nedostatno. Dani Mitchella i Goberta su daleko iza njih, a oni Stocktona i Malonea još dalje.

