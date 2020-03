Bitna je kreativnost: Riječani u izolaciji rade grupne treninge!

Koliko su ova vremena tužna, toliko su izmamila i zanimljiva rješenja kako nastaviti što normalniji život. Osim što to svakom građaninu i građanki omogućuju svakodnevno blagajnice, medicinsko osoblje, vatrogasci, policija i drugi, od osobe do osobe zavisi kako će pomoći sami sebi.

Sportašima su do daljnjega otkazana sva natjecanja, ali do njihovog što skorijeg nastavka, nadamo se, igrači moraju ostati u top formi. Samostalni treninzi kod kuće znaju biti dosadni i monotoni, no ne i za igrače Rijeke.

Oni su se naime dosjetili kako, iako sami, trening odraditi - zajedno. Na svojem su YouTube kanalu podijelili svoj konferencijski trening.