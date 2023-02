Biuk peti najveći u povijesti HNL-a, više od Serie A i La Lige trošili Amerikanci i Argentinci

Trebaš nam za ostanak u ligi, jasno su poručili čelnici Stuttgarta Borni Sosi (24).

A upiti su dolazili. Što se bližio kraj prijelaznog roka u najjačim ligama, sve više. U utorak ujutro javio se Bayer iz Leverkusena i ponudio deset milijuna eura plus 27-godišnjeg lijevog beka Daleya Sinkgravena, za kojeg su Ajaxu prije tri godine platili pet milijuna eura.

Sosa je pet godina član Stuttgarta, sa "švabama" je igrao i u prvoj i u drugoj ligi, miljenik je navijača. I daleko najskuplji igrač u klubu, tržišne vrijednosti 20 milijuna eura.

Nekoliko sati prije kraja prijelaznog roka bila je to jedna od mirnijih zima hrvatskih reprezentativaca. Samo su četvorica brončanih iz Katra do 31. siječnja promijenila sredinu: Josip Juranović otišao je u Union Berlin, Mislav Oršić u Southampton, Dejan Lovren u Lyon i Ivica Ivušić u Paphos. Očekivali su se možda transferi Sose, Gvardiola, Livakovića, Petkovića..., ali oni će ipak pričekati barem do ljeta.

Foto: Francesco Scaccianoce / IPA

Josip Brekalo pobjegao je iz Wolfsburga, gdje je završio u drugoj momčadi, u Fiorentinu, a od igrača koji se nameću Zlatku Daliću nove se sredine potražili i Biuk, Beljo i Šimić.

Najveći transferi hrvatskih nogometaša u zimi 2023. (prema podacima Transfermarkta)

Hajduk je dobio i 650.000 eura za Davida Čolinu od Augsburga, a zanimljivije su posudbe Roka Šimića iz Salzburga u Zürich i Tina jedvaja iz moskovskog Lokomotiva u arapski Al Ain.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

HNL klubovi zaradili su 24,32 milijuna eura do utorka poslijepodne, što je daleko od rekordne zime, ali Biukov je transfer peti najveći zimski u povijesti HNL-a. Za veći su novac u zimskom prijelaznom roku odlazili samo Dani Olmo (29 milijuna eura), Mateo Kovačić (11 mil.), te Andrej Kramarić i Dejan Lovren (po devet mil.)

Također, HNL je zaradom među 15 u svijetu i klubovi su dobili puno više nego oni iz ostalih liga u okruženju.

Najveći HNL transferi u zimi 2023.

Što se svijeta tiče, uobičajeno su najviše trošili Englezi, klubovi iz Premier lige ove su sezone na pojačanja potrošili gotovo tri milijarde eura, od čeka sad na zimu 600 milijuna. Ostale lige iz 'liga petice' ni zajedno nisu potrošile toliko.

Foto: TONY OBRIEN

Štoviše, argentinska liga i američki MLS uložili su više u pojačanja nego talijanska i španjolska liga, a Real Madrid ni centa!

Prednjači Chelsea, čiji je vlasnik Todd Boehly uzdrmao Fifu i izigrao njezino pravilo financijskog fair playa potpisujući dugotrajne ugovore s pojačanjima, tako da se odšteta rasporedi kroz sve godine trajanja ugovora. Vidjet ćemo dokad će to trajati i hoće li i drugi klubovi početi slijediti Chelseajevu varku...

Najveći transferi zime 2023.

Chelsea je platio i 11 milijuna eura Atleticu za posudbu Joaa Felixa, dok je pretposljednjeg dana roka nogometnu Europu iznenadio transfer Joaa Cancela iz Manchester Cityja u Bayern.

