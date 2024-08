Biuk se može vratiti u Hajduk? Valladolid ga šalje na posudbu, a 24sata doznaju što se događa

Stipe Biuk (21) je krajem prosinca 2022. godine napustio Hajduk i klubu donio čak 6,5 milijuna eura, a sebi priuštio američki san. Ipak, nije dugo potrajao. Tek godinu dana zadržao se u Los Angelesu, a kako je mladom igraču neophodna minutaža za razvoj, dobio je ponudu Real Valladolida i u siječnju ove godine došao na posudbu.

S klubom je ušao u La Ligu i zadovoljio pa su ga otkupili za četiri milijuna eura. Ipak, žestoka je konkurencija na njegovoj poziciji pa je pitanje kakvu će minutažu imati u novoj sezoni.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Imam puno igrača na lijevom krilu, a ne mogu svi igrati. Biuk trenira jako dobro. Ozbiljan je i pravi je profesionalac. Ima sjajne predispozicije, no ja kao trener moram odabrati igrače. Bude li on mogao skupljati minute u nekom drugom klubu, to ću pozdraviti. Ostane li, pak, kod nas sigurno će dobiti priliku u prvenstvu - rekao je trener Paulo Pezzolano.

Valladolid se pojačao uoči povratničke sezone u elitnom rangu španjolskog nogometa. U Biuku se krije veliki potencijal, svjesni su toga u klubu, ali isto tako i da će teško dobiti veliku minutažu pa ne žele kočiti njegov razvoj i traže mu sredinu gdje će se kaliti i igrati. Pojavile su se i glasine o povratku u Hajduk koji je u potrazi za krilnim igračima, ali kako doznajemo, od toga neće ništa. Nije niti bilo pregovora.

Zagreb: Utakmica 15. kola SuperSport HNL-a između Lokomotive i Hajduka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Imali smo više opcija za posudbe i nismo pristali, Stipe ostaje i pokušat će se nametnuti treneru. S Hajdukom nije bilo razgovora o mogućoj posudbi - rekao nam je Biukov menadžer Dženis Mujačić.

Bez obzira na jaku konkurenciju, Biuk će se pokušati nametnuti treneru pa opcija povratka u Hajduk nije ni bila opcija. Za španjolski klub odigrao je 11 utakmica i jednom asistirao.