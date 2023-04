Biuk slavio u derbiju 'Grada anđela': Vela riješio utakmicu

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Vela je igrao do 71. minute kada je umjesto njega u igru ušao Biuk. Bio je to njegov sedmi nastup, a do sada je sakupio ukupno 328 minuta

U derbiju američke Major League Soccer (MLS) Los Angeles, u čijem dresu nastupa bivši igrač Hajduka Stipe Biuk, je na gostovanju pobijedio gradskog suparnika Los Angeles Galaxy sa 3-2. Junak susreta bio je meksički napadač Carlos Vela koji je za pobjednički sastav zabio dva gola, te upisao asistenciju. Bivši igrač Arsenala, WBA, Osasune i Real Sociedada je u 22. minuti doveo LA u vodstvo. Izjednačio je Tyler Boyd u 41. minuti, no Vela je svojim drugim golom u 68. minuti iz kaznenog udarca vratio goste u prednost. Samo dvije minute kasnije Ryan Hollingshead je na Velinu asistenciju zabio za 3-1. Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS Domaćin je do kraja susreta uspio tek smanjiti na 3-2 pogotkom Marca Delgada. Vela je igrao do 71. minute kada je umjesto njega u igru ušao Biuk. Bio je to njegov sedmi nastup, a do sada je sakupio ukupno 328 minuta. Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS LA se trenutačno nalazi na drugom mjestu Zapadne konferencije MLS-a sa 17 bodova, jednim bodom manje od vodećeg St. Louis Cityja. LA Galaxy je na 13. mjestu od 14 klubova u konferenciji. Najčitaniji članci