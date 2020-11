Priznala je kako je zbog silnog bijesa u\u0161la u automobil, poja\u010dala muziku i po\u010dela brzo voziti.

Bivša cura Joshuina protivnika Puleva: Taj poljubac me uništio

Bivša partnerica bugarskog teškaša Kubrata Puleva progovorila je o njihovom odnosu i priznala kako se pokušala ubiti. Dok Andrea tuguje, Pulev se priprema za borbu s Joshuom

<p>Bugarska pop-folk pjevačica <strong>Andrea</strong> i boksač <strong>Kubrat Pulev</strong> (39) prekinuli su nakon što je slavni boksač poljubio novinarku Jenny Sushi nakon nokautiranja Rumunja Bogdana Dinua.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pobjeda Ruiza protiv Joshue</strong></p><p>Cijeli događaj su naravno snimile kamere, a video je ubrzo postao hit na društvenim mrežama.</p><p>- Novinarka Jenny je ustvari moja prijateljica i nakon intervjua ushićen i odlučio sam je poljubiti. Kasnije te noći došla je na zabavu sa mnom i mojim prijateljima gdje smo slavili pobjedu - rekao je tada Pulev.</p><p>Bivša partnerica Puleva u jednoj je emisiji iskreno progovorila o njihovom odnosu te je priznala da se čak pokušala ubiti. </p><p>Očigledno je da se njegovoj tadašnjoj djevojci cijela situacija nije svidjela te je nakon 13 godina njihovoj vezi došao kraj. </p><p>- U početku smo bili mladi. Prvo se moja karijera razvijala brzo, zatim i njegova. Slava mijenja ljude, poglede na život. U jednom sam trenutku izgubila osjećaj o svojoj osobnosti jer ako želite biti na vrhu, morate zaboraviti da ste ljudsko biće. Kubrat me nije mogao razumjeti, slomilo me i počela sam uzimati sedative. Njegov poljubac s Jenny Sushi bio je sukob stvarnosti i fantazije u kojoj sam živjela. Tada je sve puklo. Kada se cijeli svijet okrenuo protiv njega, ja sam bila uz njega, branila sam ga i nisam htjela odustati - rekla je Andrea.</p><p>Priznala je kako je zbog silnog bijesa ušla u automobil, pojačala muziku i počela brzo voziti.</p><p>"Nisam imala pojma prolazim li kroz crveno i hoću li možda udariti automobilom u drvo. Jednostavno sam to željela, a to je bila pogreška", priznaje.</p><p>Pulev je trebao boksati protiv Joshue na stadionu engleskog prvoligaša Tottenhama u Londonu 20. lipnja, no borba je odgođena zbog pandemije koronavirusa. Pulev je pobjedom Hughieja Furyja dobio priliku da se kao prvi izazivač suprotstavi Anthonyju Joshui te mu tako pokuša oduzeti pojas prvaka po IBF verziji. Novi datum borbe je 12. prosinac.</p><p> </p>