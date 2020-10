Bivša plesačica trenira Rijeku: Nogomet je ples na travnjaku

U Europi se nadam dobroj igri prve momčadi i dobroj atmosferi na tribinama. Želim im puno sreće jer svi smo dio iste ljubavi... Zajedno smo Rijeka, kaže Ivana Marković

<p>Ajax je u svojoj Školi nogometa priču o kojoj govori <strong>Ivana Marković</strong> iz Rijekine Akademije uveo odavno, još za generaciju <strong>Seedorfa</strong>, <strong>Davidsa</strong> i ostalih asova koji su već objesili kopačke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dama koja trenira klince Rijeke</strong></p><p>Ivana je nekada bila plesačica, a sada je trenerica u riječkoj Školi nogometa. Radi s najmlađima, 'morčićima' i 'pionirima'.</p><p>- Imala sam ideju kako uklopiti plesni sadržaj u nogometni trening, naišla sam na razumijevanje i počela na temelju te ideje raditi još u siječnju 2017. - priča dama s Rujevice.</p><p>- Nogomet i ples su vrlo slični. Nogomet je, kako sam čula u jednom filmu, 'skupina momaka koji plešu po terenu'. I s tom se konstatacijom apsolutno slažem. I ples i nogomet imaju ritam, raspored, nadopunjavanje aktera...</p><p>Što kažu klinci?</p><p>- Imam samo pozitivne povratne informacije od mladih nogometaša. Radim s najmlađima na razvoju specifične, prostorno-vremenske koordinacije. A kod starijih je moj rad koristan u procesu regeneracije, a i radi opuštenije atmosfere u radu.</p><p>Što kažete vi o klupskoj Školi nogometa koja je (planski) počela izbacivati igrače za prvu momčad.</p><p>- Naša Škola nogometa ima jako kvalitetan kadar. Talent nepopraćen disciplinom, radom i upornošću ne može proći. Ja moram biti strpljiva jer radim s generacijama koje tek sazrijevaju i ja im moram biti podražaj da se razvijaju.</p><p>Još uvijek je vijest 'Žena trenira nogometaše'...</p><p>- Ponosna sam što sam dio promjene. Bila bih puno sretnija kad se ne bi pričalo o spolu, trener ili trenerica, nego o kvaliteti nečijeg rada. Nije bitno stoji li iza rada žensko ili muško nego da se radi kako treba.</p><p>Tajna dobrog posla koji se na Rujevici radi s mladima?</p><p>- Mi sa mladim sportašima ne radimo samo na fizičkom dijelu priče nego i na razvoju ličnosti. To je dugoročno značajno i to je najveći uspjeh škole. Imamo jako puno perspektivnih nogometaša, imena neću isticati.</p><p>A momčad uskoro dočekuje Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar...</p><p>- U Europi se nadam dobroj igri prve momčadi i dobroj atmosferi na tribinama. Želim im puno sreće jer svi smo dio iste ljubavi... Zajedno smo Rijeka! - rekla je Ivana Marković.</p>