Mi\u0161kovi\u0107 je bio ozbiljniji:

- Danas smo jo\u0161 jednom vidjeli kako smo zdrav klub koji ide pravim putem, a to\u00a0bi ostala istina i\u00a0da se dogodilo, kao \u0161to se \u010desto zna dogoditi, da sportsko nadmetanje ode u druk\u010diji rasplet.

- I to, taj put koji smo si zacrtali i koji slijedimo ne dozvoljavaju\u0107i da nas jedan poraz baci u dramu, a jedna pobjeda u euforiju, to je va\u017enije od zarade koju donosi plasman u skupine. Rijeka je na pravom putu i sa ovim mladim \u010dovjekom na klupi i sa ovim mladim igra\u010dima u mom\u010dadi. To je na\u0161 najve\u0107i ponos i radost! - rekao nam je Damir Mi\u0161kovi\u0107.