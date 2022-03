Bivša ponajbolja gimnastičarka svijeta od Putinove stranke do čina pukovnice u ruskoj vojsci

Jedna od najuspješnijih gimnastičarki svih vremena, Ruskinja Svetlana Korkina (43), posljednjih je godina u centru pozornosti zbog kontroverznog političkog djelovanja unutra ruske vojne elite.

Korkina, tadašnja zastupnica Putinove stranke Jedinstvena Rusija u Dumi, na vrhuncu pandemije korona virusa u 2020. godini šokirala je javnost komentarom o aktualnoj situaciji.

- Po mom mišljenju to je Božja kazna. Nije to slučajno, jer naša himna kaže da Bog čuva Rusiju. Odgađanje Olimpijskih igara je prilika za nas te Rusija treba iskoristiti to vrijeme da brani svoje sportaše na Sudu kako bi se vratili ravnopravnom natjecanju - rekla je prije dvije godine.

Bivša svjetska i olimpijska gimnastičarka trenutačno je pukovnica u ruskoj vojsci te je u vezi s 23 godina starijim bivšim generalom Olegom Kočnevom. Ruska invazija na Ukrajinu traje već 12 dana, a Korkina je na društvenim mrežama nedavno podijelila objavu kojom je javno podržala Putinovu agresiju.

"Podržite ruske vojnike koji ponovno oslobađaju Europu od fašizma", napisala je na Instagramu.

Korkina je inače tijekom deset godina karijere osvojila devet olimpijskih medalja od kojih su dvije zlatne, devet svjetskih i 13 europskih.