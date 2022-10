Bivša prva tenisačica svijeta je pozitivna na doping! Halep se ogradila: Najveći šok u životu

Danas počinje najteži meč u mom životu, onaj za istinu. Javili su mi da sam pozitivna na supstanci 'Roxadustat' u ekstremno maloj količini, što je najveći šok u mom životu, započela je obraćanje na društvenim mrežama nekadašnja prva tenisačica svijeta, Rumunjka Simona Halep (31, WTA 9.).

Navodno su joj to pronašli za vrijeme igranja na US Openu kad je izgubila od Ukrajinke Darije Snigur (20, WTA 116.) na startu turnira pa joj to i nije pomoglo.

- Kroz cijelu karijeru mi nikad na pamet nije pala ideja varanja, jer je to protiv svih vrijednosti koje sam naučila. Osjećam se izdano i zbunjeno jer se moram nositi s ovakvom situacijom. Borit ću se do kraja da dokažem kako nikad nisam uzela zabranjenu supstancu i vjerujem da će se istina saznati prije ili kasnije - napisala je Rumunjka pa zaključila:

Foto: DYLAN MARTINEZ

- Ne radi se o novcu. Radi se o časti i ljubavnoj priči koju sam razvijala igrajući tenis posljednjih 25 godina.

Najčitaniji članci