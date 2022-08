Bivša srpska tenisačica bila je na rubu, a sada blista i uživa na Jadranu: Živite sa zahvalnošću

Bivša australska tenisačica srpskog podrijetla Jelena Dokić (39) bila je velika nada svjetskog tenisa, a zbog oca koji ju je maltretirao nikada nije uspjela ostvariti puni potencijal te se godinama borila s depresijom.

Nedavno je na društvenim mrežama objavila potresnu priču kojom je šokirala javnost. U potresnoj priči ispričala je kroz kakvu je dramu prolazila, a danas se osjeća kao druga osoba. Dokić je sjajnog raspoloženja te trenutačno uživa na odmoru u Hrvatskoj.

- Bez šminke, samo krema za sunčanje, sol u kosi i šešir na glavi uz more. Kako nam male stvari u životu i one koje ponekad uzimamo zdravo za gotovo zapravo mogu donijeti veliko zadovoljstvo. Neka vam život bude posvećen sreći. Uživajte u jutarnjoj kavi, gledajte izlazak i zalazak sunca. Provedite vrijeme u prirodi. Budite ljubazni, odgovarajte ljudima osmijehom. Nađi razlog za osmijeh svaki dan, može to biti običan sunčan dan, pet minuta za sebe, kava s prijateljicom, šetnja plažom ili parkom - započela je Jelena i uputila podršku obožavateljima, koji su joj slali poruke tijekom teškog razdoblja.

- Uživajte u tim malim stvarima, ukusnim jelima, šalici čaja na terasi, čitanju knjige, gledanju omiljene serije, šetnji psa, kupanju u moru ili bazenu. Slavite male i velike pobjede i uspjehe. Uči i rasti svaki dan. Cijenite dobrotu drugih ljudi. Inspirirajte i budite inspirirani - dodala je Jelena i zaključila:

- Život je prekratak da bismo ga proveli bez uživanja u malim stvarima. Pokušajte živjeti sa zahvalnošću. Šaljem vam puno ljubavi i zagrljaja i nadam se da ćeš danas naći razlog za osmijeh.

Naime, Dokić je 2002. godine bila je četvrta na WTA listi te je igrala u polufinalu Wimbledona. Karijeru je završila nakon što joj je dijagnosticiran poremećaj štitnjače, a puni potencijal nije ostvarila i zbog oca nasilnika koji ju je godinama zlostavljao. me je u teniskom svijetu krenula graditi još kao 16-godišnjakinja kada je srušila Martinu Hingis, a s nepunih 20 godina pobjeđivala je Kim Clijsters, Venus Williams, Justine Henin...

Dokić, inače rođena u Osijeku, tijekom rata je preselila u Srbiju, a zatim u Australiju kao izbjeglica. Godinama se borila s depresijom nakon što ju je otac svakodnevno maltretirao, a u mirovinu je otišla 2014. godine.

