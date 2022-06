Jelena Dokić podijelila potresnu priču: Bila sam na rubu, a život mi je spasila stručna pomoć...

Jelena Dokić (39) bila je velika nada svjetskog tenisa, ali nije uspjela ostvariti puni potencijal zbog oca nasilnika koji ju godinama zlostavljao. Ime je u teniskom svijetu krenula graditi još kao 16-godišnjakinja kada je srušila Martinu Hingis, a s nepunih 20 godina pobjeđivala je Kim Clijsters, Venus Williams, Justine Henin...

POGLEDAJTE VIDEO:

Bivša tenisačica je rođena u Osijeku, tijekom rata je preselila u Srbiju, a zatim i u Australiju kao izbjeglica. I danas živi tamo, a uz nju je tamo punih 18 godina, do prekida, bio i njezina najveća podrška, dečko Tin Bikić. Upravo zbog veze s Tinom koji je Hrvat, Jelena je imala najvećih problema s ocem.

Otac ju je maltretirao skoro svaki dan, a to se odrazilo na njezino psihičko i fizičko stanje. Godinama se borila s depresijom, imala je problema s kilogramima i štitnjačom, a sve se promijenilo kada je težila 120 kilograma. To je bio okidač za novu promjenu i novi život. Jelena je topila kilograme i jačala samopouzdanje, no novom objavom opet je šokirala javnost.

Objavu Jelene Dokić prenosimo u cijelosti:

"Malo je falilo da 28. travnja 2022. skočim sa balkona sa 26. kata i oduzmem si život. Nikada neću zaboraviti taj dan. Sve je mutno. Sve je tamno. Nema slike, nema tona, ništa nema smisla. Samo suze, tuga, depresija, anksioznost i bol. Bilo mi je izuzetno teško posljednjih šest mjeseci. Konstantno sam plakala svuda. Sakrivala sam se u toaletu na poslu kako bih obrisala suze, kako nitko ne bi primijetio, dok je neprekidno plakanje kod kuće postalo nepodnošljivo. Osjećaji tuge i bola nisu odlazili, život mi je bio razoren. Krivim sebe, mislim da nisam vrijedna ljubavi i uplašena sam.

Također znam da imam još toliko stvari zbog kojih mogu biti zahvalna, a onda počnem mrziti sebe jer se osjećam kao da nisam zahvalna, jer to ne mogu biti ako želim sve okončati. Takav je začarani krug u mojoj glavi. Rezultat - malo je falilo da skočim sa balkona na 26. katu 28. travnja. Nikada neću zaboraviti taj dan, samo sam željela da bol i patnja prestanu. Izvukla sam se s ruba, ni sama ne znam kako sam to uspjela. Dobivanje stručne pomoći spasilo mi je život.

Ovo nije lako napisati, ali uvijek sam bila otvorena i iskrena prema svima i duboko vjerujem da će nam dijeljenje naših priča pomoći da prebrodimo te stvari i da pomognemo jedni drugima. Pišem ovo jer znam da nisam jedina koja se bori. Samo znaj da nisi sam. Neću reći da mi sada ide odlično, ali definitivno sam na putu oporavka. Neki dani su bolji od drugih i ponekad napravim korak naprijed pa nazad, ali borim se i vjerujem da mogu proći kroz ovo.

Vjerujem u sljedeće:

- u redu je osjećati ono što osjećam

- u redu je biti tužan, samo nastavite da se borite i vratite se. To je ono što pokušavam činiti i to je ono što me drži.

- nemojte se sramiti onoga što osjećate

- u redu je ovako se osjećati i iz toga se možete vratiti. Moguće je, samo nastavite vjerovati

- vratit ću se jača nego ikada."

Unatoč sjajnim uspjesima na terenu, njezin otac Damir Dokić nikada nije bio zadovoljan njezinim izborima trenera, a najviše joj je zamjerio vezu s Tinom. Jelena je 2017. godine objavila autobiografiju 'Nesalomljiva' u kojoj je otkrila kroz što je sve prolazila. Otac ju je natjerao da igra pod srpskom zastavom, iako je od svoje 11. godine živjela u Australiji i osjećala je obvezu da se oduži državi koja joj je sve dala, nazivao ju je ku*vom, tukao remenom, a od siline udaraca je često padala i u nesvijest.

Jelena je u karijeri osvojila pet turnira, a najbolji rezultat na Grand Slamovima joj je polufinale na Wimbledonu. U mirovinu je otišla 2014. godine nakon višegodišnjih problema s ocem.

