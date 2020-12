Bivša žena i kćeri u šoku! Diego Maradona izbacio ih iz oporuke

Bitka oko nasljedstva je tek počela, a prema navodima argentinskih medija Maradona je iz oporuke isključio svoje dvije kćerke koje je dobio u braku s jedinom zakonitom suprugom Claudijom

<p>Nakon smrti legendarnog nogometaša <strong>Diega Maradone</strong> 25. studenoga započela je nova drama - bitka oko nasljedstva. Argentinac je iz oporuke, naime, isključio jedinu zakonitu suprugu Claudiju i dvije kćerke koje je dobio s njom, <strong>Dalmu</strong> i<strong> Gianninu</strong>, piše <a href="https://www.clarin.com/deportes/claudia-villafane-heredera-fortuna-diego-siguen-causas-maradona-inicio-ex_0_rc7jsmygo.html" target="_blank">Clarin</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Biserka Petrović s dresom Maradone</strong></p><p>Maradona i Claudia Villafane razveli su se 2004. godine, a u braku su bili 24 godine. Odluku o tome da ih isključi iz oporuke donio je za vrijeme boravka u Dubaiju, a problem je nastao kada je Maradona otkrio da mu je s računa nestalo šest milijuna dolara, odnosno 458 suvenira koje je skupio tijekom svoje nogometne karijere.</p><p>Diego je pokrenuo tužbu te je suđenje trajalo godinama, a u konačnici je odlučio lišiti nasljedstva i kćerke jer su u tom slučaju bile uz majku. </p><p>Inače, Maradonino cjelokupno bogatstvo otprilike se procjenjuje na 75 milijuna dolara, a osim pozamašne svote tu su i nekretnine u Buenos Airesu, automobili, tvornica, hotel i ostale vrijednosti širom Argentine, ali i Venezuele, Kine, Bjelorusije i Dubaija. </p><p>Pitanje je kako će se sve to bogatstvo raspodijeliti među njegovim nasljednicima, ali postupak zasigurno neće biti jednostavan. </p><p>Prema Celebrity Net Worthu, ukupna Maradonina zarada od karijere iznosila je oko 500 milijuna dolara, ali procjenjuje se da mu je ostalo između 75 do 100 milijuna dolara od čega su njegove dvije kćerke i bivša supruga izuzete.</p><p>Maradonin izvanbračni sin, <strong>Diego Jr.</strong> (34) ne zamara se previše oko nasljedstva te je izjavio da mu je to zadnje o čemu razmišlja.</p><p>- Nasljedstvo je trenutno posljednja stvar o kojoj razmišljam. Radije bih cijeli život gladovao nego se bavio trenutno s ovim problemom - rekao je Diego Jr. kojeg je Maradona priznao kao sina tek 2007. godine. </p><p>- Cijela situacija poprilično je zamršena, a između ostalog, istraga je u tijeku - rekao je. </p><p>Maradona bi mogao imati čak i jedanaestero djece, a zatražena je i ekshumacija Maradonina tijela od strane jednog mladića, <strong>Santiaga Lare</strong>, koji tvrdi da je njegovo dijete. DNK test dokazao bi ili pak opovrgnuo njegove tvrdnje.</p><p>- U Argentini sada izlazi puno lažnih tvrdnji. Poštujem moguće nedoumice, ali neka se onda postupa ljudski. Kad izađete na groblje s odvjetnikom i novinarima kako biste zatražili ekshumaciju tijela nakon 48 sata od pokopa, to je neprihvatljivo. Uvijek sam govorio, ako zbilja postoje negdje još moja braća, ovdje smo za njih, ali nema smisla započinjati rat jer moj otac više nije s nama i ne može se braniti - zaključio je Diego Jr.</p><p>Sapunica o nasljedstvu zasigurno će potrajati, a vrijeme će pokazati kako će ono biti raspodijeljeno između Maradonine djece koja se bore za svoj dio kolača. Sudac je presudio kako će prednost dati trima kćerkama, ne uzimajući u obzir dvojicu braće.</p><p>U SAD-u i Argentini, brand 'Maradona' kontrolira njegov odvjetnik Matias Morla koji bi se onda također trebao uključiti u raspodjelu nasljedstva.</p><p>Legendarna desetka ostavila je iza sebe velik trag, njegovo ime će i dalje zarađivati, a problemi oko nasljedstva između njegovih najdražih će se nastaviti. </p>