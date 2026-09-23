Bivša zvijezda Real Madrida nastavlja karijeru u susjedstvu

Dio talijanskog tiska u srijedu je objavio da će iskusni austrijski nogometaš, 34-godišnji David Alaba, karijeru nastaviti u talijanskom prvoligašu Udineseu.

Službeno ugovor još nije potpisan, ali između dvije strane sve je dogovoreno i navodi se da je potpis tek formalnost. Na kraju prošle sezone obrambeni igrač Alaba je završio epizodu u madridskom Realu čime je postao slobodan igrač. Time nema nikakve prepreke da Alaba odmah postane novi član Udineseovog kadra.

Prošle sezone Alaba je za Real upisao 16 nastupa, a ukupno je u toj momčadi tijekom 132 utakmice postigao pet pogodaka uz devet asistencija. Profesionalnu karijeru Alaba je počeo u drugoj momčadi bečke Austrije, a prije dolaska u Real 2021. još je igrao za Bayern i Hoffenheim. Za reprezentaciju Austrije je dosad skupio 117 nastupa uz 15 golova.

Udinese je trenutačno na 13. mjestu ljestvice talijanske Serie A s pobjedom, remijem i tri poraza.