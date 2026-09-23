Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA PRAGU DOGOVORA

Bivša zvijezda Real Madrida nastavlja karijeru u susjedstvu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bivša zvijezda Real Madrida nastavlja karijeru u susjedstvu
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Italiji: Alaba je na korak do Udinesea! Potpis je tek formalnost, a Austrijanac bi odmah mogao u Serie A

Admiral

Dio talijanskog tiska u srijedu je objavio da će iskusni austrijski nogometaš, 34-godišnji David Alaba, karijeru nastaviti u talijanskom prvoligašu Udineseu.

Službeno ugovor još nije potpisan, ali između dvije strane sve je dogovoreno i navodi se da je potpis tek formalnost. Na kraju prošle sezone obrambeni igrač Alaba je završio epizodu u madridskom Realu čime je postao slobodan igrač. Time nema nikakve prepreke da Alaba odmah postane novi član Udineseovog kadra.

Prošle sezone Alaba je za Real upisao 16 nastupa, a ukupno je u toj momčadi tijekom 132 utakmice postigao pet pogodaka uz devet asistencija. Profesionalnu karijeru Alaba je počeo u drugoj momčadi bečke Austrije, a prije dolaska u Real 2021. još je igrao za Bayern i Hoffenheim. Za reprezentaciju Austrije je dosad skupio 117 nastupa uz 15 golova.

Udinese je trenutačno na 13. mjestu ljestvice talijanske Serie A s pobjedom, remijem i tri poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Najzgodnija tenisačica uzela predah i otišla u Grčku: Oduševila fotkama u bikiniju
ARINA SABALENKA

FOTO Najzgodnija tenisačica uzela predah i otišla u Grčku: Oduševila fotkama u bikiniju

Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o trenutačno najboljoj tenisačici na svijetu, a na društvenim mrežama je oduševila fotografijama s odmora u Grčkoj gdje je sa zaručnikom
FOTO Borna Ćorić se u tajnosti oženio za lijepu influencericu: Evo kako je izgledalo vjenčanje
NOVI BRAČNI PAR

FOTO Borna Ćorić se u tajnosti oženio za lijepu influencericu: Evo kako je izgledalo vjenčanje

Hrvatski tenisač Borna Ćorić (29) uplovio je u bračnu luku. Zagrebački tenisač i makarska influencerica te bivša atletičarka Anamaria Raič (31), vjenčali su se u tajnosti. Novopečeni mladenci objavili su fotke vjenčanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026