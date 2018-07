Bivši čelnik Barçe kupio jetru za Abidala na crnom tržištu?!

Teške trenutke proživljava bivši predsjednik Barcelone, Sandro Rosell. Čelnik katalonskog kluba između 2010. i 2014. zajedno sa svojom suprugom i još četvero suradnika istražuje se zbog pranja novca i povezanosti s kriminalnom organizacijom.

Optuženi su za pranje skoro 20 milijuna eura, no nova šokantna vijest je navodna kupovina jetre na crnom tržištu za bivšeg nogometaša Barcelone, Erica Abidala, kojemu je 2011. godine dijagnosticiran rak.

Barça deny claims published this morning that the liver used in the transplant for Eric Abidal in 2012 was obtained from illegal means by disgraced former Barça president Sandro Rosell. [sport] pic.twitter.com/Evh7K9NTtC