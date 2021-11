Ponukani nedjeljnom press konferencijom, tijekom koje su čelnici novog Nadzornog odbora košarkaškog kluba Split govorili o lošem financijskom stanju koje su zatekli u klubu prilikom preuzimanje funkcije, oglasili su se priopćenjem bivši članovi istog tijela koji financijsku situaciju kluba vide posve drugačijom. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Nastavno na održanu konferenciju za medije novog NO KK Split, a s obzirom na iznesene informacije i podatke, dužni smo kao prethodni Nadzorni odbor radi točne informiranosti javnosti iznijeti sve potrebne činjenice.

Prije svega želimo istaknuti da smo u lipnju 2021. godine stavili svoje mandate na raspolaganje, te je sukladno dogovoru s Gradom od toga trenutka upravljanje Klubom preuzeo Grad Split i novi NO u nastajanju. Dakle, sve odluke koje utječu na poslovanje kluba, a time i stvaranje novih financijskih obaveza te slaganje prve momčadi za sezonu 2021./2022. su donesene od strane Grada Splita i novog NO.

Preuzimanjem dužnosti NO Kluba u zadnjem kvartalu 2017. godine zatekli smo tešku financijsku situaciju. Klub je u tom trenutku imao ukupni dug od 13,72 milijuna kuna, u koji je uključeno i unaprijed naplaćeno ulaganje od strane Grada za omladinski pogon za 2018.-tu godinu te dospjele obveze po predstečajnoj nagodbi u iznosu od preko 8 milijuna kuna. Tijekom trajanja mandata NO pa sve do lipnja 2021. godine, kada predajemo upravljanje Gradu, uspjeli smo gotovo u potpunosti sanirati sva dugovanja tako da je preostali dug kluba iznosio oko dva milijuna kuna, a koji uključuje i obaveze po predstečajnoj nagodbi. Dakle, ne pet milijuna kuna kako je to navedeno na nedjeljnoj presici.

Iako računovodstveno obaveze po predstečajnoj nagodbi iznose 1,38 milijuna kuna u proteklom periodu uspjeli smo ispregovarati s vjerovnicima da svoja potraživanja u iznosu od 800.000 kuna pretvore u sponzorstvo, tako da stvarni preostali dug po predstečajnoj nagodbi iznosi 538.000 kuna.

Ostale obveze Kluba, do ukupno dva milijuna kuna, odnose se na porezna dugovanja, obveze prema dobavljačima i evidentirani dug prema igračima i to zato što nisu dostavljeni računi koji predstavljaju temelj za isplatu. Stanje novca na žiro – računu je iznosilo 220 tisuća kuna, ali smo očekivali i naplatu kratkoročna potraživanja (najmovi i sl.), tako da je Klub raspolagao s ukupnim novčanim sredstvima u iznosu od 840 tisuća kuna.

Ako uzmemo u obzir i činjenicu da se 900.000 kuna ugovorenih sponzorstva, u našem mandatu, prenosi u 2022. godinu, zaključujemo da je stvarni nedostatak u likvidnosti Kluba, trenutkom predaje upravljanja Gradu, bio negdje na razini od 300 tisuća kuna.

Izneseni podatak o pet milijuna kuna obaveza Kluba, koji uključuje nedavno odobrenu kratkoročnu pozajmicu od Grada u iznosu od milijun kuna, potpisane ugovore za novo registrirane igrače, a time i financijske obaveze prema njihovim agentima, obaveze za naručenu robu i opremu u zadnjih mjesec-dva dana, ne možemo nikako staviti na teret prethodnom NO-u.

Nesporno je i da su se ukupni prihodi Kluba u 2016. i 2017. godini kretali između 4 i 5 milijuna kuna godišnje. Samo za usporedbu, Klub je u 2019. godini ostvario rekordnih 11,52 milijuna kuna ukupnih prihoda i prvi puta ostvario pozitivan financijski rezultat nakon nekoliko godina. U našem mandatu (period kraj 2017. – lipanj 2021.) smo uspjeli osigurati Klubu gotovo 18,5 milijuna kuna dodatnih prihoda (taj iznos je daleko veći od iznosa bruto plaća svih igrača u istom periodu). I sve to bez Grada, a u vidu novih sponzorskih ugovora, prihoda od korištenja imovine, povećanja prihoda od članarina, ali i prihoda od omladinske škole s obzirom na to da je trenutno preko 400 naše djece u omladinskom pomlatku.

Također, želimo naglasiti da smo u proteklom četverogodišnjem razdoblju u suradnji s Gradom i uz pomoć europskih fondova uložili vise od 5 milijuna kuna u infrastrukturu Kluba: od uređenja dva vanjska igrališta, postavljanje novog parketa, led rasvjete i displeja, uređenja jedne od najmodernijih teretana, ulaganja u nove sprave i koševe za djecu te ugradnju vatrodojavnog sustava i klimatizaciju, a ostavili smo i završenu projektnu dokumentaciju uređenje stacionara, muzeja, svlačionica i sanitetskih čvorova. Broj zaposlenih u administraciji smo smanjili sa šestero na troje ljudi.

Sve navedeno je imalo za posljedicu da smo u mandatnom razdoblju uredno podmirivali obaveze prema dobavljačima i zajednici u Klubu, igračima i trenerima, te uspjeli podmiriti preko 11 milijuna kuna zatečenih obaveza. Nažalost, pandemija COVID-a je usporila naše aktivnosti u 2020. godini te odgodilo u potpunosti podmirivanje svih obaveza iz predstečajne nagodbe. Svi prethodno izneseni podaci su sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja kluba koji su uredno prezentirani većinskom vlasniku Grada, preko Gradskog vijeća, te su sukladno odredbama Zakona o sportu revidirani od strane neovisne revizije.

S obzirom na stanje koje smo zatekli dolaskom u Klub te koje smo ostavili završetkom našeg četverogodišnjeg mandata, a nakon nedavne Odluke gradskog vijeća o financiranju Kluba, Klub bi jednakim načinom upravljanja kao u prethodnom razdoblju trebao napraviti iskorak u svim segmentima.

Stoga želimo jasno istaknuti, kako Klubu ne prijete ovrhe te nije dovedeno u pitanje daljnje poslovanje ili stečaj KK Splita, a novom Nadzornom odboru i budućoj upravi kluba želimo mnogo uspjeha u radu.