Vrlo rijetko, samo u iznimnom slučajevima press konferencije sazivaju se u nedjelju, a kada jednu takvu sazove Košarkaški klub Split, i to u vrijeme reprezentativne stanke, jasno je da se događa nešto vrlo ozbiljno. No na koncu je javnosti prezentirano trenutno stanje u klubu, za koje smo znali da nije dobro, kao i "apaurin" u vidu obećanja da će aktualni Nadzorni odbor i svi ljudi u klubu dati sve od sebe da klub izađe iz ovog turbulentnog razdoblja što bezbolnije.

- Izabrani smo na Glavnoj skupštini prije mjesec dana i red je da javnost upoznamo s načelima našega budućeg rada. Prvo načelo je transparentnost, drugo financijska disciplina, treće nadzor poslovanja kluba i četvrto da se ne miješamo u rad sportskog segmenta kluba. Mi smo u većinskom vlasništvu grada Splita i smatramo da bi nam dobro došla jedna interna revizija, da se uvjerimo ima li nedostataka u poslovanju, i ako postoje neke nepravilnosti i nedostatci, da se to i utvrdi. Ovako nešto nitko nikad u Hrvatskoj nije zatražio, ali smatramo da nam stručna revizija može pomoći - kazao je Ante Vuković, predsjednik Nadzornog odbora kluba.

Izvješće o zatečenom financijskom stanju u klubu podnio je član NO Oliver Vuco.

- Kada su u pitanju nepodmirene obaveze, prema bivšim igračima i trenerima one iznose cca. 930.000 kuna, u koje ulazi izgubljeni sudski spor sa bivšim trenerom Vladimirom Anzulovićem i spor koji još uvijek traje s bivšim igračem Damirom Rančićem... Dug prema gradu i dug prema predstečajnoj nagodbi koja još nije do kraja podmirena je cca 1.5 milijuna kuna, obaveze prema dobavljačima su cca. 1.2 milijuna kuna, obaveze prema poreznoj upravi cca. 330.000 kn..., sveukupno je to skoro 5 milijuna kuna, a stanje novca na računima kluba je cca 1.3 milijuna kuna. Dakle dospjele obaveze su gotovo četiri puta veće i klub se nalazi u velikom riziku od ovrhe računa – kazao je Vuco i dodao:

- Naš cilj je sve postojeće obaveze podmititi a sve novonastale podmirivati u zakonskom roku od 60 dana. Analizirali smo ugovore s zaposlenicima i igračima i vjerujemo da tu ima prostora za iskorak, da se bolje zaštite prava kluba, ali i zaposlenika. Ono što je nas frapiralo je da treneri u klubu rade za minimalna primanja, pojedini treneri koji rade s djecom imaju neto primanje od 4.000 kuna mjesečno. Vjerujemo da možemo ta primanja dići na višu razinu a time i dovesti više mladih igrača i računati na bolju bazu.

Napravljena je i projekcija troškova do kraja iduće godine.

- Očekivani prihodi je 7 milijuna kuna a očekivani troškovi profesionalne momčadi do kraja tekuće sezone su 10.5 milijuna kuna. Kad se tome dodaju dospjele obaveze od cca. 5 milijuna kuna i stanje računa od 1.3.milijuna kuna, pojavljuje se razlika od oko 7 milijuna kuna do kraja 2022. Klub ima ogroman rizik da dođe u problem nesolventnosti i mogućeg stečaja, ali vjerujemo da se to neće dogoditi, a prioritet rada uprave i nas kao nadzornog tijela je da situaciju okrenemo u nešto pozitivno. Moramo pronaći nove izvore prihoda, prije svega prihode od najma, sponzora, donacija, članarina, fan shopa..., da klub nakon nekoliko godina može funkcionirati samostalno, bez prevelikih davanja od grada Splita. Situacija s covidom ne ide nam u prilog ali uhvatit ćemo se u koštac s problemima. Prvi koraci su razgovori s vjerovnicima i postizanje dogovora na koji način se svima mogu podmiriti dugovanja, najvjerojatnije obročnim plaćanjima. Gospodarstvo nije u najboljoj situaciji, ali to i nama može biti izazov da pokušamo napraviti najbolje što možemo.

Direktor kluba Edo Blažević otkrio je kako je iz kluba otišao daroviti Ivan Perasović.

- Na sveopću žalost on je odlučio otići iz kluba, a proces je tekao tako da je zatražio izlazno pismo iz Saveza. Mi smo predočili važeći ugovor, Savez je odbio izdati izlazno pismo, ali iz nekog razloga Fiba je direktno omogućila transfer bez suglasnosti kluba i Saveza i omogućila mu da se registrira i zaigra u Litvi. Proces još uvijek traje, unutar ugovora postoje klauzule kako se ugovor može raskinuti i to za sada nije zadovoljeno. Sljedeći korak je dogovor s igračem ili aktiviranje arbitraže na koju nas je uputila Fiba – kazao je Blažević i dodao:

- Perasović je igrač koji je ponikao u klubu, procijenjen je najvećom perspektivom od strane struke, a u trenutcima kad smo željeli produžiti ugovor s njim, njegovi zastupnici nisu pristali potpisati ugovor u kome neće biti ugrađena klauzula o minimalnoj minutaži. Tada smo smatrali da je puno bitnije zadržati igrača i pristali smo potpisati takvu garanciju.

Trener Srđan Subotić i momčad egzistiraju na gornjoj granici svojih mogućnosti. Velo često na treningu nema dovoljno igrača za odigrati "pet na pet".

- Očito je da je svugdje teško, mi smo dovoljno hrabri da se suprotstavimo poteškoćama. Ne postoji podjele, svi dišemo zajedno, jasno nam je kakva je situacija i poduzimaju se mjere da se ona ublaži. Doveli smo Maja Kovačevića, naravno da uprava i stručni tim i dalje rade da bi doveli još pokojeg igrača za postizanje ciljeva. Trener i momčad imaju našu podršku i dalje – kazao je Blažević, a Vuco dodao:

- Naše ambicije su uvijek najviše moguće. U ABA ligi se borimo s momčadima koje imaju kud i kamo veće budžete. Imperativ je da momčad daje sve od sebe a na terenu ćemo vidjeti koji će biti rezultati. Postoje problemi zbog kojih im je jako teško raditi, bilo je i dosta ozljeda, ali dolazi novi igrač, vjerujem da će ih uskoro biti još. Imperativi su osvajanje trofeja, trudit ćemo se da i njih bude.

Dojam je da će ključ bolje budućnosti biti pronalaženje sponzora. Direktor Blažević je najavio da bi neki ugovori uskoro mogli biti potpisani, no njemu uskoro istječe mandat i pitanje je tko će biti izabran da operativno vodi klub dalje.

- Nije lako naći sponzore, treba ih motivirati i dati im program na duži rok, to je sustavni rad... Kad ovaj klub bude imao kvalitetan omladinski pogon, kad bude osvajao trofeje, onda će i sponzori pronaći svoj interes. Sve što radimo, radimo najbolje za klub, svi smo volonteri i zato molim ljude koji imaju veze s politikom da budu konstruktivni, da osobne probitke ne stavljaju u prvi plan, nego da brinu o budućnosti kluba, kazala je Katarina Dorić iz NO kluba.