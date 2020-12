Glava još nije hladnija. Mi smo završili to jučer, krenuli danas na put u 6 ujutro, došli kući u šest navečer, rekao je izbornik brončanih hrvatskih rukometašica Nenad Šoštarić.

Pomalo neispavan od silnog slavlja i umornog glasa, izbornik je gostovao na HRT-u u emisiji stadion u društvu Valentine Blažević. Hrvatske rukometašice su ovih dana apsolutne zvijezde u Lijepoj našoj, a kako i neće biti. Ono što su napravili je senzacija nad senzacijama.

- Ovo je povijesni uspjeh, bilo je i boljih generacija i vrhunskih igračica. Rukomet je kao i nogomet timski sport, pobjeđuje ekipa. Ovo se dogodilo, kemija između grupe koji su mjesec dana živjeli zajedno. Moguće da se nikada ne ponovi, ali ja bi da to bude konstanta - rekao je Šoštarić pa riječ prepustio Valentini Blažević.

- Prije ovoga smo bili dobra ekipa, ali mislim da smo zbog cijele situacije s koronom morale biti skupa. To nam nije teško palo, voljele smo biti skupa, bolje smo se upoznale i saznale nove stvari. Stvorila se nova obitelj. Nisam spavala, samo malo u autobusu do Kopenhagena. Naš ples? Sve te koreografije spontano dođu, ne smišljamo ništa, iz zezancije ispadne ples - rekla je umorna, ali presretna Valentina s koje osmijeh nije silazio.

Hrvatska je na posljednja dva Eura bila zadnja, a Šoštarić je u Dansku morao bez nekoliko igračica Podravke koje su bile pozitivne na koronu. Šoštarić napominje kako je Hrvatska jedina reprezentacija koja nije imala sve profesionalne igračice.

- Naša reprezentacija je jedina koja je bila na Euru, a da nema sve profesionalne igrače. Norveška ima 16 vrhunskih profesionalaca na klupi, ne moram ni reći da su njihove plaće tri do pet puta veće u eurima nego što naše cure imaju u kunama. A iza njih ne mogu ući u sastav četiri igračice koje imaju dvije do tri olimpijske medalje. Znači protiv takvih ekipa smo igrali, ja sam ponosan da cure završavaju fakultete, jer sport je danas jesi sutra nisi. Ovdje imamo cure s ozbiljnim fakultetima. Imamo sestre Kalaus koje su na petoj godini psihologije. Imamo Tenu Japundžu koja studira biologiju, imamo cure koje studiraju ekonomiju, pravo, agronomiju - dodao je izbornik.

Ženski rukomet u Hrvatskoj nije baš razvikan, a može li se od njega živjeti?

- Od ženskog rukometa se može živjeti, ali kada odeš negdje u inozemstvo, nije to tako lagano. Moraš bili bolji, nismo imali reprezentaciju koja te može gurnuti s nečim i da upozna svijet s našom reprezentacijom. Nadamo se da će nam ovo pomoći da lakše nađemo klubove - rekla je Blažević.

Hrvatska je na Euro došla kao autsajder, a već u prvom kolu protiv Mađarske je dala naznake senzaciji.

- To je psihička snaga. Mi smo ih uvjeravali da mogu. Tu neku blokadu u glavama su prošle prvom pobjedom protiv Mađarske pa pobjedom protiv Nizozemske. Vjerovale su da mogu, one krune one su izradile dan prije utakmice sa Danskom. One su vjerovale u to. One su bile uvjerene da mogu i da znaju.

Šoštarića, ali i naše igračice, razljutile su i motivirale izjave iz danskog tabora.

- Ne moramo ništa novog izmišljati da pobijedimo Hrvatsku. Pa da nas je itko pitao prije tri tjedna želimo li igrati za brončanu medalju s njima, rekli bismo im jedno veliko 'da, molim vas', tako da ćemo sigurno naći način za njih - tvrdio je izbornik Danske Jasper Jansen koji je u potpunosti podcijenio našu reprezentaciju.

Ni nakon poraza nije imao obraza čestitati. Žalio se na crnogorske sutkinje i žalio se da su pričale na balkanskom s našim igračicama.

- Ne mogu reći da sam ljut, ali ja ne mogu dozvoliti da netko vrijeđa moju obitelj, a ove djevojke smatram svojom obitelji, da netko vrijeđa hrvatski rukomet i našu državu. Ono što je čovjek, Klaus Jorgensen, njihov bivši izbornik reprezentacije rekao dan prije utakmice. Reći da mi nemamo jedan posto šanse, reći da nemaju neku potrebu da se spremaju za nas, reći da hrvatski rukomet u kompletu je smiješan rukomet koji nema nikakve veze. Ja sam na danskoj televiziji rekao da je to vrijeđanje, tome gospodinu sam rekao da je kvazi ekspert, u pet godina je vodio Dansku, u pet godina dvaput se nije kvalificirao na OI. U pet godina bio je osmi i deveti na svijetu i samo jednom četvrti na Euru - kazao je Šoštarić

Njegove riječi potvrdila je i Valentina.

- Razljutilo nas je. Veselile smo se ranije, ali ljute smo bile zbog svega što je rekao. Sportski je da poštuješ svog protivnika, tko god on bio. I sigurno da nam je dao dodatnu motivaciju da ih pobijedimo i bile smo sigurne da ćemo dobiti. Malo smo pjevale, plesale, pile kavu prije utakmice i pripremale se ha-ha - kaže Blažević.

S obranom smo uništili Mađarsku, Nizozemsku, Srbiju, Rumunjsku, Njemačku pa za kraj i Dansku. U čemu je tajna našeg glavnog oružja.

- Nama Danska nije zabila 17 minuta, nama Njemačka nije zabila 19 minuta. Prvi gol zabili iz sedmerca. Ja sam predavač na tim seminarima, uzimam kazete i nosim ih okolo. Pokazujem jer je to u nekim dijelovima bilo savršenstvo u kompoziciji igre golmana i obrane. Tamo gdje smo puknuli, Tea je ulovila sve. Gdje je bilo moguće, obrana je zatvarala sve i bacala se na glavu - kazao je Šoštarić pa otkrio koji je problem ženskog rukometa.

- Mi moramo stvarati i u ženskom rukometu. Hrpa klinaca je počela igrati rukomet zbog Balića, Metličića, kasnije Duvnjaka. Hrpa klinaca je zbog Modrića i svih ostalih. U ženskom rukometu nigdje niste vidjeli. Nas nije bilo u medijima. Ovo prvenstvo je, na neki čudan način, dalo šansu da se iznjedre neki novi idoli. Da ta Valentina Blažević, Tea Pijević, Ćamila Mičijević, Larissa Kalaus postanu idoli mlađima. Zbog njih klinci kreću igrati rukomet i da povećamo broj igračica. Čim se broj poveća, imamo veću bazu. I iz toga dolazi kvaliteta - kazao je izbornik.

Pandemija i dalje traje, a natjecanja se odvijaju pod strogom kontrolom. Brojne mjere bile su na snazi na Euru, rukometašice su praktički bile zatvorene u balonu, a testirale su se čak 15 puta!

- Bili smo 15 puta testirani. Testirali smo se tri puta prije polaska na pripreme, na pripremama dvaput i u Danskoj svaka dva dana. Ja sam se stalno zafrkavao s tim. Na sreću, bio je mali broj zaraženih. Samo iz Srbije i Rumunjske, živjeli smo praktički u balonu. Susretali smo se po hodnicima, prošlo je sve dobro, nadam se da će tako i nakon 14 dana - zaključio je Šoštarić kojeg sada, kao i njegove igračice, čeka zasluženi odmor.