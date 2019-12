Bivši dinamovac živi snove: Ide u Napoli za 15 milijuna eura!

Bivši nogometaš Dinama Amir Rrahmani (25) pred transferom je života. On je prošlog ljeta prešao iz Dinama u Veronu za dva milijuna eura, ali čini se da se neće tamo baš dugo zadržati. Ove sezone je standardan u Serie A, a briljirao je i za kosovsku reprezentaciju koja je osigurala doigravanje za Euro 2020. Naravno, veliki klubovi nikada ne spavaju i uvijek škicaju, a tako je i u slučaju kosovskog nogometaša.

Napoli je zainteresiran za braniča, a Talijani pišu da je navodno sve dogovoreno. Rrahmani će u Napulj doći na pet godina, a Aurelio de Laurentiis će za njega i Sofyana Amrabata iskeširati 30 milijuna eura, dakle za svakog po 15 milijuna eura. Njegova vrijednost na Transfermarktu je šest milijuna eura, a marokanski veznjak vrijedi 10 milijuna eura.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Napoli je već mjesecima u velikoj krizi. Igrači i predsjednik Laurentiis se ne podnose, Carlo Ancelotti je odbio odvesti nogometaše u karantenu nakon jednog poraza pa je dobio otkaz. Teški kaos vlada u Napulju, navijači zvižde igračima i podržavaju predsjednika koji želi smanjiti plaće igračima, a navodno je spreman i prodati pola momčadi zbog visokih primanja. Za pobjedu u talijanskom prvenstvu nisu znali dva mjeseca, a taj niz su prekinuli tek ovaj vikend kad su pobijedili Sassuolo 2-1. Nalaze se na osmom mjestu, a Verona je 12. s pet bodova manje. Momčad je preuzeo Gennaro Gattuso.

Napoli has reached an agreement with Hellas Verona regarding Amir Rrahmani, according to Tuttomercatoweb.



Napoli will pay €15 milion for Rrahmanis services, and he will arrive on loan until the end of the 19/20 season. His contract is said to be until 2025.



[@TuttoMercatoWeb] pic.twitter.com/FcecVNfMPX