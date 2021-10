Hrvatska reprezentacija u četvrtak putuje za Larnacu gdje ih očekuje prva utakmica u ovom ciklusu protiv Cipra koju će igrati u subotu, 9. listopada, s početkom u 20 sati i 45 minuta. U najavi spomenutog susreta pred novinare izlaze dva bivša igrača Dinama - veznjak Kristijan Jakić (24) i trenutno lijevi stoper Joško Gvardiol.(19).

Podsjetimo, osim utakmice s Ciprom, 'vatreni' igraju i protiv Slovačke u Osijeku 11. listopada.

Izbornik Dalić najavio je kako će zbog dosta izostanaka koristiti Joška Gvardiola na poziciji lijevog stopera u ovom reprezentativnom ciklusu.

- Ne bi mi trebalo predstavljati problem jer mi je prirodna pozicija lijevi stoper i siguran sam ako me stavi na tu poziciju bez obzira na to što u klubu igram lijevog beka da ću to odraditi na što višem mogućem nivou. Što se tiče gostovanja na Cipru, danas u nogometu više ništa ne ide tako jednostavno i gdje god da dođeš moraš se dosta namučiti. Očekuje nas teška utakmica, moramo biti na pravom nivou i ako ćemo biti takvi ne bi trebalo biti nikakvih problema - započeo je Joško.

Upitan je i što misli o prošlom Europskom prvenstvu gdje je odigrao prve velike utakmice u dresu 'vatrenih' na velikom natjecanju.

- Ne bih se vraćao na Euro jer živim u sadašnjosti, ali što se tiče moje igre, naravno da sam nešto naučio iz toga jer je to bilo moje prvo veliko natjecanje. Naravno da sam sretan što sam ovdje i veselim se novim izazovima.

Sad su pred reprezentacijom novi izazovi u vidu Cipra i Slovačke, a izbornik Dalić ima nekih problema s momčadi zbog ozljeda.

- Bilo je teško, ali sad je najvažnije da smo se stabilizirali i da se svi vrate zdravi. Trebamo biti kompletni, maksimalno ozbiljni pa da se svi dalje veselimo.

Nakon spomenutog Eura došlo je do promjena u reprezentaciji, stigli su neki debitanti i neki novi/stari igrači.

- Ima novih dečkiju, ja sam također jedan od novijih ovdje. Što se tiče atmosfere, uvijek je ostala ista. Znamo kad je vrijeme za šalu, a kad je vrijeme za ozbiljnost i s takvim načinom možemo biti uspješni.

Nakon odlaska iz Dinama se Joško pridružio RB Leipzigu i napravio prvi iskorak u karijeri, ali ističe da se nije puno toga promijenilo. Osim mnogo više navijača na tribinama u Njemačkoj.

- Život se promijenio samo u jednom smislu - to što sam napustio svoj dom. Što se tiče svega ostalog, nema promjena, samo igram za novi klub. Pune tribine nisam osjetio u Dinamu, a to je jedan vjetar u leđa koji puno znači kad se igra kod kuće. Jako sam zadovoljan što se tiče Leipziga i nadam se da ćemo biti uspješni ove sezone iako nismo dobro startali, ali ima vremena. Još je rano.

U reprezentaciji bi mogao debitirati i veznjak Eintrachta Kristijan Jakić koji dolazi nakon velike pobjede svog kluba protiv minhenskog Bayerna (2-1) na Allianz Areni.

- Neopisiv je osjećaj, pogotovo kad sam došao i pogledao sva ta lica koja igraju na visokom nivou. Jednostavno, čast mi je biti tu. Pobjeda protiv Bayerna je jedna od dvije velike utakmice u mojoj karijeri, mogu još izdvojiti kad smo pobijedili Tottenham s Dinamom. Ta pobjeda je nešto veliko jer Eintracht 20 godina nije pobijedio Bayern u gostima. Svima u klubu znači pobjeda u tako velikoj utakmici, pogotovo u sezoni u kojoj nismo dobro startali. Odigrali smo odličnu utakmicu i zaslužili tri boda. Bayern je izrazito dobra ekipa, možda čak trenutno broj jedan u Europi - započeo je novi 'vatreni' pa nastavio o tome spominju li se još Hrvati koji su bili u Eintrachtu (op.a. Niko Kovač i Ante Rebić).

- Otkad sam došao, nije baš da se puno priča. Jedino nas par Balkanaca komentiramo neke uspjehe, ali ne spominje se baš.

Kao što je spomenuti, 'vatrenima' sad slijede utakmice protiv Cipra i Slovačke u kojima se očekuju - pobjede.

- Očekujem puni plijen, ali znamo da se nikoga ne smije podcijeniti. Svaka ekipa zna igrati nogomet i ako se ne uđe s maksimalnom energijom i željom, bit će dosta teže. No, sigurno da se nadamo punom plijenu u obje utakmice.

Igrao je i protiv Josipa Stanišića (21) koji će također možda debitirati u reprezentaciji, a susreli su se međusobno u prošlom kolu.

- Stanišić i ja tek smo se jučer upoznali jer poslije utakmice protiv Bayerna nismo uspjeli popričati. Jučer sam vidio da je odličan dečko, ne mogu reći ništa ni loše ni toliko dobro jer smo tu tek dan, ali na prvu se čini jako dobar dečko.

Izbornik mu je odlučio dati priliku da trenira s reprezentacijom, ali nije mu rekao hoće li dobiti priliku dokazati se na terenu.

- Popričao sam malo s izbornikom, rekao mi je da sam tu zbog rada i zalaganja već dvije tri sezone. Pratili su me tad, ali nismo pričali na tu temu hoću li debitirati ili ne. Na meni je da radim i ponašam se pristojno, a na meni je da radim i čekam priliku da se dokažem na najbolji mogući način