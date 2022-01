Rafael Nadal u nedjeljnom je finalu Australian Opena preokrenuo 0-2 u setovima protiv Danila Medvjedeva i osvoji rekordni 21. Grand Slam i tako postao najuspješniji tenisač svih vremena, barem tako tvrdi bivši trener Novaka Đokovića.

-Bio je ovo dan kao stvoren za povijest. Nismo imali Nadala u top četiri favorita prije dva tjedna. Bio je spreman, dobio je pripremni turnir u Melbourneu. Prije toga, bio je povrijeđen pola godine. Sada smo svi mudriji, jer Rafa je oborio rekord i ispred je Federera i Đokovića - rekao je Nijemac analizirajući finalni meč Australian Opena na Eurosportu.

Becker smatra da se novim naslovom na Australian Openu Nadal dokazao kao najveći. Doduše, u teniskoj 'Open eri' postoje mnogi rekordi, a većina njih je postavljena od strane 'velike trojke' (Nadal, Federer, Đoković). Teško je reći tko je najveći i najuspješniji, ali ako gledamo Grand Slamove, sada više nema dvojbe, barem do sljedećeg...

- Griješe svi oni koji ga i dalje zovu kraljem zemlje. On je pobjeđivao na svakoj podlozi i svakom Grand Slamu barem po dva puta. On je najuspješniji tenisač svih vremena, to sad možemo reći jasno i glasno - zaključio je Becker.

Inače, Becker i Đoković surađivali su od 2013. do 2016., a pod palicom Nijemca Novak je osvojio šest Grand Slam titula i ukupno 25 turnira, a među njima i Roland Garros, na koji je čekao sve do 2016., a prošle godine ga je osvojio i drugi put.

Becker je, prema navodima njemačkih medija, imao problem s raspodjelom nadležnosti u timu, a navodno je bio sporan suradnik koji je bio zadužen za mentalnu snagu Novaka Ðokovića, Pepe Imaz.